港聞

港聞二

沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓

【明報專訊】沙中線紅磡站工程被揭發出現連番嚴重問題後，沙中線調查委員會上月發表最終報告，明確指出政府、港鐵及總承建商禮頓在事件上均有責任。運房局長陳帆昨回應議員質詢時透露，屋宇署已於上月15日按《建築物條例》向禮頓提出檢控，政府亦會因應最終報告的結論，研究港鐵的責任，有需要會按委託協議作跟進。

屋宇署回覆稱，已就沙中線紅磡列車停放處建造工程欠妥情况的指控完成調查，根據調查結果及徵詢律政司後，已按《建築物條例》第40（2A）（a）（ii）條向禮頓提出檢控，法院已發出傳票，聆訊定於明年1月27日在九龍城裁判法院進行。

多名議員昨詢問政府會否就沙中線工程問題問責。實政圓桌議員田北辰詢問政府會否考慮全數不向港鐵支付沙中線工程管理費，以及將承建商禮頓列入黑名單等。

陳帆：政府港鐵董事局被「蒙鼓裏」

工程失誤「不涉高層意見」

陳帆稱，紅磡站擴建工程及相關事件所產生的額外開支約20億元，全數由港鐵負責，政府亦積極研究港鐵的責任，如有需要會按委託協議跟進。他續稱，屋宇署於5月15日已向禮頓提出檢控，由於個案已進入司法程序，現階段不作評論；又指自2018年10月起，禮頓被暫停投標工務工程資格，至今仍然生效。他又引述調查委員會報告稱，沙中線工程出現溝通上的問題，政府以至港鐵董事局也被「蒙在鼓裏」，故工程失誤「不涉及高層的意見」。

根據《建築物條例》，與任何建築工程直接有關的註冊承建商，准許或授權在進行該等工程時加入或使用任何物料，而有關物料未按照根據該條例所規定方式而混合、預備、應用、使用、豎立、建造、放置或固定，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬元及監禁3年。

上 / 下一篇新聞

上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
英揆：將准BNO留英一年
英揆：將准BNO留英一年
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
3寮屋區改建公屋 料2025動工
3寮屋區改建公屋 料2025動工
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
航拍機擊傷女途人 機主被捕
航拍機擊傷女途人 機主被捕
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟