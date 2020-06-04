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陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬

【明報專訊】受沙中線紅磡站等工程問題困擾，屯馬線今年2月局部通車行駛大圍至啟德站。運輸及房屋局長陳帆昨透露，屯馬線「啟德至紅磡段」預計提早至明年第三季開通，屆時屯馬線全線開通下可改善新界東北與市區的連接。至於負責跟進沙中線調查委員會中期報告建議措施落實進度的「獨立審計小組」昨公開審計報告，指有14項措施已落實，餘下44項措施尚未完全實行；報告揭示路政署已花逾3100萬元，額外要求沙中線工程監核顧問加強工地巡查及作額外質量檢查。

沙中線「大圍至紅磡段」將連接現有西鐵線及馬鞍山線並組成「屯馬線」；「紅磡至金鐘段」將現有東鐵線由紅磡延伸過海至港島。其中屯馬線一期「大圍至啟德段」已於2月14日通車，陳帆於3月時稱，受紅磡站擴建工程質量問題影響，估計「大圍至紅磡段」需延至明年底通車。

陳帆昨在立法會稱，目前政府及港鐵正聚焦處理工程，預計「啟德至紅磡段」可提前於明年第三季通車，屆時屯馬線全線開通並連接西鐵線，可進一步改善新界東北與市區的連接。

運房局：再現宋元遺蹟 不影響通車

運房局及港鐵昨向立法會交代沙中線進展，指截至3月底工程總體進度達93%，其中「大圍至紅磡段」完成逾99%，「紅磡至金鐘段」完成85%。當局又稱，考古團隊3月底在宋皇臺站和飛行總會之間的考古工地發現遺蹟，包括一個可能是宋、元時期的小石井及一個石砌結構、以及晚清民國時期的構築遺存，港鐵委聘的考古學家將深入研究，以確定其年代及文物價值，有關發現不影響全線通車目標。

58項改善措施 14項已達成

至於「紅磡至金鐘段」，港鐵稱需在現有紅磡站平台下新建月台，以配合東鐵線伸延過海，工程團隊今年第三季將旺角東站以南的現有鐵路段，連接至紅磡站擴建部分以北的新鐵路段，港鐵形容工程對「紅磡至金鐘段」於2022年首季通車極為關鍵。

另外，沙中線調查委員會中期報告提出58項改善措施，由政府委任的「獨立審計小組」已完成跟進審計，並已向特首提交報告。審計小組稱有14項措施已達成，42項進度理想，其餘2項亦取得進展（見表）。已達成的措施包括將竣工圖則制定工作的進度按月向監委會交代、規定工程設計團隊到工地現場確保工程照設計原意進行、使用最新科技備存工地紀錄等。

路署增監察人員駐工地 突擊檢查

對於中期報告建議考慮擴大工程監核顧問職能，報告指路政署去年7月起已安排工程監察人員全職駐守工地，以突擊檢查、比對施工圖則及抽查工程是否合規等，亦向監核顧問增訂18項額外服務，包括提供額外人手、額外質量檢查及核證服務，涉及費用逾3100萬元。

明報記者

相關字詞﹕獨立審計小組 2021年第3季通車 啟德至紅磡段 屯馬線 沙中線

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