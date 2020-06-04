港聞

港聞二

留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案

【明報專訊】示威者去年11月11日發起「黎明行動」，一名原在美國讀書但中途輟學的男生被指向警長噴胡椒噴霧、攜有伸縮棍等，早前否認襲警等4罪，昨日在東區裁判法院受審。聲稱受襲的警長承認他以便衣執勤時無掛上委任證，「如果唔係點查案呀」，及後又稱「唔記得張證擺喺邊」 。

被告趙駿賢（22歲）否認1項襲警罪、兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪、1項無牌管有無線電通訊器具罪。控方早前為受襲警長申請匿名令獲批，該警長A案發時隸屬跑馬地公眾活動管理小隊，穿便衣執勤。

警長A供稱，他和數名便衣警早上在灣仔巡邏，打算驅散堵路者。警長稱有6名黑衣人「迎面衝過來」，他嘗試攔截其中一人、即被告，卻突然感到面部熾熱，相信由刺激性物品所致。他說追捕被告時曾揮警棍及表明警員身分，終在伊館外制服被告。

掃蕩時間緊迫

「唔記得張證擺喺邊」

警長在辯方盤問下承認，他當日驅散黑衣人時並無將委任證掛在胸前，「我係視察環境，當然唔使戴委任證，如果唔係點查案呀！」警長形容當時是「電光火石」一刻，不容許他展示證件，及後表示準備掃蕩的時間緊迫，「唔記得張證擺喺邊」。

辯方質問警長追截黑衣疑犯時，為何向對方兩度揮舞警棍，警長稱是使用合法武力，也是他當刻的「反射動作」，不肯定有否打中人。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2523/19】

（反修例風暴）

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