留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案

被告趙駿賢（22歲）否認1項襲警罪、兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪、1項無牌管有無線電通訊器具罪。控方早前為受襲警長申請匿名令獲批，該警長A案發時隸屬跑馬地公眾活動管理小隊，穿便衣執勤。

警長A供稱，他和數名便衣警早上在灣仔巡邏，打算驅散堵路者。警長稱有6名黑衣人「迎面衝過來」，他嘗試攔截其中一人、即被告，卻突然感到面部熾熱，相信由刺激性物品所致。他說追捕被告時曾揮警棍及表明警員身分，終在伊館外制服被告。

掃蕩時間緊迫

「唔記得張證擺喺邊」

警長在辯方盤問下承認，他當日驅散黑衣人時並無將委任證掛在胸前，「我係視察環境，當然唔使戴委任證，如果唔係點查案呀！」警長形容當時是「電光火石」一刻，不容許他展示證件，及後表示準備掃蕩的時間緊迫，「唔記得張證擺喺邊」。

辯方質問警長追截黑衣疑犯時，為何向對方兩度揮舞警棍，警長稱是使用合法武力，也是他當刻的「反射動作」，不肯定有否打中人。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2523/19】

（反修例風暴）