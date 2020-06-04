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辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教

【明報專訊】去年7．28中上環衝突中，健身中心東主夫婦及一名17歲少女被控暴動等罪一案，昨在區域法院續審。在學堂獲頒「銀笛獎」的「速龍小隊」女警員出庭作供，辯方指她搜查及詢問被告問題後才警誡，明顯違規，質問她：「學堂係咪咁教你？」女警不否認行為，但不覺違規，回應「我唔記得學堂點教」。

3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）、現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認一項無牌管有無線電器具罪。

當日拘捕次被告杜依蘭的女警鄔舜妃出庭作供，她隸屬反恐特勤隊第2隊，案發時任速龍小隊成員。鄔舜妃憶述，她在奇靈里看見3名被告時，兩名女被告正攀鐵絲網逃走，她遂向兩女說「警察，咪郁」及「爬番過嚟」。鄔舜妃稱，她負責搜查杜依蘭，發現她持有口罩、護脛及用膠紙包裹的行山杖等，於是以「參與未經批准集結」拘捕她。

鄔舜妃：不覺做法有問題

辯方指出，鄔舜妃當時沒有即時警誡杜依蘭，而是在11分鐘後，經歷搜身及詢問3條問題包括：「為何在此出現」、「為何見到差人就跑」及「為何攜帶行山杖」，才作警誡，認為鄔做法違反守則，並問：「鄔警員你考銀笛獎㗎係咪？考第一㗎係咪？學堂係咪咁教你？」鄔舜妃回應稱，不覺自己做法有問題，又說「我唔記得學堂點教」。審訊今續。

翻查資料，鄔舜妃在2015年警察學院結業禮中獲頒「銀笛獎」，她當時被問到如何面對警隊民望下跌，表示「應該增聘更多人手應付」，又稱警察要保持克制、耐性和有禮貌。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）

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