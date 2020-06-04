涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體

稱被盾牌多次重擊

耳部損傷腦震盪

被告依次為餐廳經理譚浩義（25歲）、從事電影製作的楊家盛（23歲）及學生謝至禮（18歲），同被控一項於去年8月11日在將軍澳浩明苑地下外參與非法集結罪。譚及楊另被控於同日同地故意阻撓在正當執行職務的警長A。謝另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。3人就控罪毋須答辯，獲准以現金5000元保釋至8月3日案件再訊。

「入到嚟要你裸跑都得」

民權觀察質疑旨在羞辱

次被告楊家盛的代表大律師吳宗鑾投訴，指警員制服楊後仍用拳頭、腳及盾牌多次重擊其頭部，致他耳部有損傷及腦震盪。他其後被帶到將軍澳警署的羈留室，當時有3名藍衫警員在場，其中有一名警員要求他脫去短褲及內褲，被告反駁對方無權並拒絕，惟該警員說：「你入到嚟，我要你裸跑都得，乜嘢叫冇權呀？」被告無奈照做，警員繼而伸手「𢭃」其下體，並不斷罵他「死曱甴」。吳宗鑾在庭外透露，楊鼓起了很大勇氣才決定在庭上說出事件。

民權觀察發言人王浩賢接受本報查詢時說，示威者被要求脫去內衣搜身情况經常發生，認為警察是透過程序去羞辱被捕者。他指警察雖有權搜身，但脫去內衣褲的搜身屬最高級別，要有合理原因；而警署不是一個法律真空的地方，「睇唔到警隊有任何權力可以叫羈留人士裸跑」。

【案件編號︰KTCC836/20】

（反修例風暴）