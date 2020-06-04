3寮屋區改建公屋 料2025動工

發展局長黃偉綸表示，政府目標於2021年內完成研究，期望2025年開展工程。有立法會議員批評進度太慢，亦有議員促政府保留具特色的寮屋區，讓市民得知香港的發展過程。

行政長官林鄭月娥於2019年《施政報告》中提出收回市區3個寮屋區發展，黃偉綸昨於立法會大會回應議員口頭質詢稱，政府正就該3個寮屋區做研究，會制定發展方案、土地用途詳細建議，料2021年內完成，之後展開地區諮詢和改劃大綱圖，工程約於2025年正式開展。

稱有居民被趕 議員促加快凍結調查

民建聯柯創盛批評規劃進度太慢，「等到花兒也謝了」，又稱寮屋區居民「水深火熱」，生活環境欠佳，希望盡快上樓。黃偉綸同意項目愈快愈好，但稱政府做完研究後仍要改劃土地用途，過程需時，但會研究可否加快進度。

民主黨胡志偉表示，3個寮屋區有居民反映，現時已出現居民被趕走、有人霸佔收地博賠償等，促政府盡快展開收地賠償。黃偉綸稱凍結調查要適時進行，但同意應盡快展開；他說以往會在改劃大綱圖後才做凍結調查，該3個寮屋區可提早進行，政府希望完成可行研究後，最遲於2022年做凍結調查。