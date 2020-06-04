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居屋首批單身者揀樓 2/3甩底

【明報專訊】今期居屋首批單身申請者共30人獲房委會邀請昨日揀樓，但僅10名申請者現身，缺席率高達66%。不過到場揀樓的申請人均成功選購單位。

雖然現時本港受疫情和政治氣氛困擾，但昨日大部分前來揀樓的申請者都是受重建影響的綠表單身人士，他們稱主要購入單位自住，未有因經濟或社會環境而卻步。

揀樓10人全購入 多受重建影響

任職社福界的80後陳先生原住白田邨，今次是首次抽中居屋，昨由家人陪同到樂富的房委會客務中心揀樓，目標是將軍澳雍明苑280平方呎單位，預算180萬至200萬，月供7000多元。他在旺角工作，認為雍明苑環境及配套較好。被問及疫下經濟前景不明朗，他說自己工作穩定故不擔心樓市問題；至於政治環境，「其實唔擔心得咁多，其實都走唔到」。他最終以200萬元購入心儀單位，笑言「鬆一口氣」。

買家：走唔到 政治唔擔心得咁多

家住樂富的張先生是自僱人士，今次是第三次抽居屋，最終購入馬鞍山錦暉苑中層一個283平方呎單位，價值195萬。雖然心儀的何文田冠德苑單位早已售罄，但他認為現時購入的單位交通方便，附近空氣清新，又有海景，亦算不錯。他表示對國際環境不樂觀，亦憂慮經濟前景，但因居屋價錢合理，積蓄亦能負擔，故仍決定購買。

不願上鏡的梁先生昨陪同原住白田邨的70歲外公揀樓，最終以210萬元購入火炭旭禾苑290方呎高層單位，預計月供1萬元。梁稱，因家人都住沙田區，故選購火炭屋苑方便照顧老人家，他透露揀選的單位向山，不算嘈吵，會由家人協助供樓。

房屋署發言人表示，昨日有10名申請者到場揀樓，共售出10個單位。今日會邀請約120名綠表及白表一人申請者揀選居屋單位。

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