駿洋暉明兩成準租戶申轉邨

陳帆：盡快停用駿洋 竹篙灣下月起竣

陳帆又稱，未來疫情難料，仍要保留檢疫設施應付需求，若疫情保持穩定，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，徹底消毒及完成相關維修工作後，讓準租戶盡快入伙。政府又預計竹篙灣檢疫中心可於7至9月分階段落成，提供約1500個單位。

陳帆昨回應立法會議員書面質詢時稱，政府先後於6個地點設立檢疫中心，當中麥理浩夫人度假村及保良局賽馬會北潭涌度假營已於3月初起不接收密切接觸者，餘下駿洋邨、八鄉少年警訊永久活動中心、饒宗頤文化館翠雅山房，以及柴灣鯉魚門公園及度假村，合共提供3761個單位，至今逾6000人曾入住檢疫中心，其中114人入住期間出現病徵，後證實為確診個案。

政府1月底原擬徵用粉嶺暉明邨作檢疫設施，惟遭反對者破壞，當局改為徵用駿洋邨，兩個屋邨的準租戶入伙同受影響。陳帆稱，兩屋邨共約4700戶準租戶，當中約兩成已決定申請其他屋邨單位，330戶等候入住兩邨並申請屯門寶田中轉房屋，當中180戶已接受編配暫時入住中轉房屋，餘下3450戶選擇等候入住駿洋邨及暉明邨。

257檢疫單位正使用 涉574人

近日疫情稍緩和，政府稱過去一個月平均每天仍有超過200個檢疫單位正使用，而截至5月28日早上9時，正使用的檢疫單位為257個，涉及574人。

（抗疫新階段）