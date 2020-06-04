港聞

港聞二

祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限

【明報專訊】沙田瀝源邨祿泉樓出現新型冠狀病毒確診至昨日已4天，現仍有66戶居民未交深喉唾液樣本驗病毒，推算約涉194人。在專家批評檢驗太慢後，衛生防護中心昨日呼籲居民盡快交深喉唾液樣本，否則會強制檢驗，並於昨晚與警方上樓跟進，結果仍有22戶失聯。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不排除該群組會再有延伸個案，若政府太被動及「佛系」，感染個案將「不斷尾」，建議政府考慮強制要求祿泉樓居民在指定時限內交樣本瓶。

66戶未交 31戶稱將交 13戶已搬

本港昨沒新增確診，衛生防護中心於周日因應祿泉樓有夫婦確診，計劃為全幢樓居民驗病毒，前日收回約1000個深喉唾液樣本瓶，至昨午4時累計回收1056個樣本瓶，當中25個因居民提交的樣本出現滲漏而需再次提交，其餘1031個樣本已完成檢測，除前日公布的確診外，其餘樣本呈陰性。不過，仍有66戶未交樣本，該中心未能提供涉及多少人。據房屋署資料，祿泉樓約有1250人居住，推算約有194人未交樣本。

該中心昨晚與警方上樓聯絡未交樣本的66戶居民，至昨晚10時確認當中31戶會交樣本，13戶已於5月中遷離單位，仍有22戶未能聯繫，已留下信件強烈呼籲及敦促他們盡快交樣本。

聯悅樓收1726樣本 無呈陽性

最先確診的祿泉樓患者在嘉里倉的兩名確診同事住在葵聯邨聯悅樓，中心稱至昨午4時，在聯悅樓共收回及檢測1726個樣本，沒樣本呈陽性。據房署，聯悅樓約有2260人居住。

何：政府倘太被動 個案「不斷尾」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目表示，祿泉樓最先確診的夫婦病毒量相當高，且發病後一段時間才入院隔離，其間曾在家附近活動，故祿泉樓出現傳播鏈是預期之內。他又說，前日確診的4宗祿泉樓個案入院前曾外出和上班，「不排除會再有延伸個案」。

何又說，祿泉樓居民數目不算多，當局應想辦法盡快完成檢測，因事件或涉「超級群組爆發」，若政府太被動及「佛系」，感染個案將「不斷尾」，應考慮強制要求居民在指定期限內交樣本，否則或入單位強制居民驗病毒。他贊成居民接受14日醫學監測，因未找出傳播途徑，當局可要求居民外出時強制戴口罩，不能去健身室等高危場所等，防止病毒擴散。

本報前日發現有人遷出祿泉樓，食物及衛生局長陳肇始於同一節目勸喻居民毋須搬離，並呼籲居民盡快交樣本，若有不適應盡快看醫生。

議員質疑資料不準 批沒即時登記

據《預防及控制疾病規例》，若衛生主任有理由懷疑任何人是傳染病接觸者，可規定該人接受醫學監察、醫學檢驗或測試。立法會議員陳凱欣認為，衛生防護中心應定下居民交樣本「死線」，並向居民表明不交樣本或違法。她質疑當局未必掌握大廈居民資料，即使有房署提供住戶資料亦未能作準，因或有非住戶暫住，她批評中心沒在發現群組後即登記居民資料以追蹤。

醫學會籲私醫病徵輕亦檢測

此外，醫學會昨發聲明，對沙田的本地個案表示甚為關注，呼籲私家醫生要繼續佩戴合適的個人防護裝備，並提高警覺，就算病人病徵只屬輕微，亦應考慮建議病人接受測試。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕衛生防護中心 陳肇始 何栢良 祿泉樓 瀝源邨 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
英揆：將准BNO留英一年
英揆：將准BNO留英一年
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
3寮屋區改建公屋 料2025動工
3寮屋區改建公屋 料2025動工
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
航拍機擊傷女途人 機主被捕
航拍機擊傷女途人 機主被捕
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟