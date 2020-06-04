祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限

66戶未交 31戶稱將交 13戶已搬

本港昨沒新增確診，衛生防護中心於周日因應祿泉樓有夫婦確診，計劃為全幢樓居民驗病毒，前日收回約1000個深喉唾液樣本瓶，至昨午4時累計回收1056個樣本瓶，當中25個因居民提交的樣本出現滲漏而需再次提交，其餘1031個樣本已完成檢測，除前日公布的確診外，其餘樣本呈陰性。不過，仍有66戶未交樣本，該中心未能提供涉及多少人。據房屋署資料，祿泉樓約有1250人居住，推算約有194人未交樣本。

該中心昨晚與警方上樓聯絡未交樣本的66戶居民，至昨晚10時確認當中31戶會交樣本，13戶已於5月中遷離單位，仍有22戶未能聯繫，已留下信件強烈呼籲及敦促他們盡快交樣本。

聯悅樓收1726樣本 無呈陽性

最先確診的祿泉樓患者在嘉里倉的兩名確診同事住在葵聯邨聯悅樓，中心稱至昨午4時，在聯悅樓共收回及檢測1726個樣本，沒樣本呈陽性。據房署，聯悅樓約有2260人居住。

何：政府倘太被動 個案「不斷尾」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目表示，祿泉樓最先確診的夫婦病毒量相當高，且發病後一段時間才入院隔離，其間曾在家附近活動，故祿泉樓出現傳播鏈是預期之內。他又說，前日確診的4宗祿泉樓個案入院前曾外出和上班，「不排除會再有延伸個案」。

何又說，祿泉樓居民數目不算多，當局應想辦法盡快完成檢測，因事件或涉「超級群組爆發」，若政府太被動及「佛系」，感染個案將「不斷尾」，應考慮強制要求居民在指定期限內交樣本，否則或入單位強制居民驗病毒。他贊成居民接受14日醫學監測，因未找出傳播途徑，當局可要求居民外出時強制戴口罩，不能去健身室等高危場所等，防止病毒擴散。

本報前日發現有人遷出祿泉樓，食物及衛生局長陳肇始於同一節目勸喻居民毋須搬離，並呼籲居民盡快交樣本，若有不適應盡快看醫生。

議員質疑資料不準 批沒即時登記

據《預防及控制疾病規例》，若衛生主任有理由懷疑任何人是傳染病接觸者，可規定該人接受醫學監察、醫學檢驗或測試。立法會議員陳凱欣認為，衛生防護中心應定下居民交樣本「死線」，並向居民表明不交樣本或違法。她質疑當局未必掌握大廈居民資料，即使有房署提供住戶資料亦未能作準，因或有非住戶暫住，她批評中心沒在發現群組後即登記居民資料以追蹤。

醫學會籲私醫病徵輕亦檢測

此外，醫學會昨發聲明，對沙田的本地個案表示甚為關注，呼籲私家醫生要繼續佩戴合適的個人防護裝備，並提高警覺，就算病人病徵只屬輕微，亦應考慮建議病人接受測試。

明報記者

（抗疫新階段）