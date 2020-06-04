《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭

張華峰：噓國歌囚3月合適

立法會現進入全體委員會審議階段，辯論議員提出的修正案。梁君彥在辯論開始前表示，在上星期的會議上，有部分議員行為不檢，令會議損失約6個小時，二讀時間也由原定8小時增至14小時，故他將全體委員會審議階段的時間，由原定約16小時減至10小時，三讀維持6小時。

有民主派在會上批評國歌法內涉及侮辱行為的條文字眼空泛，無客觀標準。公民黨黨魁楊岳橋表示，難有標準判斷什麼是「侮辱」，質疑有關的判決會否以政治立場為基礎。人民力量陳志全動議修正案，指明不可以把宗教儀式列為須奏唱國歌的場合。陳說，憂慮內地日後會進一步要求宗教儀式前奏唱國歌，香港一旦跟隨，可能引起反感。

經民聯張華峰說，身為中國人，因此支持國歌法，他說全世界的人都尊重自己的國歌，斥本港有人噓國歌，認為政府提出最高監禁3個月的刑罰合適。張亦批民主派不應「妖魔化」國歌法。工聯會陸頌雄稱，噓國歌行為令中國人蒙羞和傷害中國人感情。