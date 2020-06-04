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美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班

【明報專訊】美國運輸部周三（3日）表示，當局6月16日起禁止中國的航空公司客機飛往美國，藉此向中方施壓，讓中國恢復美國航空公司的客機飛往中國。周三宣布的命令會適用於中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空和廈門航空。運輸部其後再發聲明，稱只要中方容許美國航企客機復飛中國，美方將會容許中國航企營運相同數量的客機航班。

中方按3月基準限航班 變相禁美客機

中國民航局3月26日發出通知，規定航空公司按民航局3月12日官網發布的「國際航班信息發布（第5期）」為基準，國內每家航空公司經營至任何一個國家的航線只能保留一條，且每條航線每周運營班次不得超過一班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留一條，且每周運營班次不得超過一班。由於美國的航空公司已因新冠病毒肺炎疫情而在3月12日暫停所有往中國航班，故若按3月12日的航班編排為基準，中國的規定變相禁止美國航班復飛中國。美國運輸部聲明稱，中國政府未有遵守兩國航空協議，且一直未能回覆何時重新允許美國的航空公司營運飛往中國的航班，故實施懲罰。

美運輸部:中方未守協議 未回覆復航時間

疫情期間中國的航空公司仍有航班飛往美國。美國的達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）本月曾要求恢復赴華航班，兩間公司曾向中國民航當局提出申訴但未獲回覆。美國運輸部亦在5月14日曾向中國官員施壓，要求恢復美國航空公司航班飛往中國，又指摘中國違反1980年的協議，當中對兩國的航班有所規定，並確保這些規定公平地適用於兩國的國內外航班。華府5月22日曾批評中國政府令美國航空公司無法恢復飛往中國的航班，並因此要求4間中國航空公司上報航班計劃。

美國達美航空昨發聲明，歡迎美國政府為維護它們的權利和確保公平所做的行動。聯合航空昨稱，期待「在監管環境容許時」恢復中美客機服務。

明報記者

（紐約時報/路透社）

相關字詞﹕航班 武漢肺炎 新冠病毒肺炎 中國 美國

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