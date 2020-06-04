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大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測

【明報專訊】全國人大通過訂立「港區國安法」的《決定》草案，由原來禁止危害國家安全的「行為」，修訂為「行為和活動」，但至今未有細節。高喊「港獨」、「結論一黨專政」口號、出席支聯會集會活動，將來會否犯禁，引起外界疑慮。本港2003年就23條立法的草案，及澳門於2009年的23條立法內容，曾有明確列出，需要有暴力或嚴重犯罪的「手段」才算觸及有關法例。資深大律師湯家驊認為人大修訂不是法例條文，不應過分猜測；有大律師則擔心「港區國安法」條文仍有太多未知數，包括各項罪行的詮釋，會否跟香港沿用的不同。

憲法未明確定義國家「政權」

港區國安法將規範的行為和活動包括「分裂國家」及「顛覆國家政權」，兩者在港澳兩地的23條立法內容或草案均有提及，不同之處是23條立法所指是「顛覆中央政府」，根據中國憲法，中央政府所指是國務院，但沒有明確定義國家「政權」；但在港澳兩地的23條立法條文中，對分裂國家及顛覆中央「政府」都有清晰定義，並明確指出需涉及暴力或嚴重犯罪的「手段」。

香港2003年未能為23條立法，但當年的草案，「嚴重犯罪手段」指任何危害任何人生命等；澳門23條立法內容則更為具體，從澳門維護國家安全法《法律彙編》的紀錄，2009年時官方回答立法會議員區錦新的提問表示，一般批評只要不涉及暴力都不包括在法例內，「其他嚴重非法手段」則除法例列明的4項外，「沒有其他了」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，人大常委會得知港區國安法在港執行，撰寫條文時不可跟隨內地法例的籠統寫法，他認為更重要是條文不可觸動香港的司法程序，「最好（關於司法程序）什麼都不要寫」，本港一直沿用的《刑事訴訟程序條例》則可適用。

湯稱，「港區國安法」將納入《基本法》附件三，成為香港法律的一部分，即將受普通法保障，與基本法間亦無高低之別，但唯一分別是本港不可作任何修訂。對於訂立港區國安法的《決定》修訂為禁止危害國家安全的「行為和活動」，湯不認同覆蓋面更廣，認為有關字眼不是法律條文，不應過分猜測。

大律師會：或凌駕基本法

解釋權在人大欠保障

大律師公會憲法及人權事務專業委員會副主席布穎琪擔心，界定為全國法律的港區國安法或凌駕基本法，與後者第39條中提及《公民權利和政治權利國際公約》等國際公約在港繼續有效的條文牴觸。至於如何界定各項罪行，她稱港府於2003年提出的23條立法內容，有較清晰定義，港區國安法會否沿用或有新的詮釋，成為憂慮之一。她又擔心，條例的解釋權在人大常委會，對港人有欠保障。

（港區國安法）

相關字詞﹕大律師公會 湯家驊 23條立法 港區國安法

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