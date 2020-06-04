前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」

稱港警保安部有能力 籲設新監察機制

受「官方保密法案」所限，蒲汝傑未能透露當年在政治部的工作細節，但他稱，政治部的主要職責是支援時任港督處理政治事宜。他說自香港1997年回歸後，政治部由現時警隊的保安部代替，除了監察中國及共產黨在港活動，絕大部分的工作與政治部相若。他認為，已成立逾20年的保安部有能力，並有調查權和拘捕權可協助警隊和特首收集政治情報，而案件可交由本港司法機構及法院處理。

他認為，警隊要獲取市民信心，需向公眾交代只有保安部的警員參與執行港區國安法，權力與其他警員一樣，同時建立新監察機制，例如由前法官領導檢討小組，負責檢視保安部工作。

前皇家香港警察高級警司林占士稱，他未曾加入政治部，但據他了解，政治部主要是督察級以上的警員，最高級為副警務處長，每星期須與港督會面，反而警務處長獲港督召見才可會面。他引述相關刊物紀錄，政治部以3人為一組，「同組互相不知對方做什麼，組與組間亦不知對方工作」。他稱，政治部警員的權力與常規警員一樣，雙方不會交換情報，但常規警員需支援政治部破門等行動，但搜屋、拘捕及檢控全由政治部負責。

（港區國安法）