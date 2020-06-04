國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗

明報記者 李以莊 何宛兒

「引用18條，不是今日今年決定」

梁愛詩為香港回歸後首任律政司長，2003年有份制定及推銷「23條」，她接受訪問時表示，當年立法時加入了多項保障人權的條文，「我們認為好保障，但港人不接受，沒話可說」。23條最後觸礁，回歸23年未立法，中央上月通過人大會議議程，引用《基本法》18條將國安法列入附件三，「引用18條，不是今日或呢一年的決定，」梁愛詩說，但未透露中央何時決定引用。

對於有建議在國安法加入「日落條款」，待港府就23條立法後，逐步取消國安法條文，以增加香港市民對接受立法的「誘因」，梁愛詩說港府就23條立法是憲制責任，反問︰「有什麼誘因？」並指《基本法》18條「只有加入附件三」，沒有程序把它「抽出來」，「維護國家安全的權在中央。中央授權（港府）就23條立法，你沒做到，現時中央做了，那你如何做一條法律去推翻或者修改它的法律呢？」她又表示，港府日後制定23條，亦不能蓋過或取代國安法，指如國安法已就「分裂國家」制定條文，「（23條）就毋須再做」。

基本法18條列明全國人大常委會在徵詢基本法委員會和特區政府意見後，「可對列於本法附件三的法律作出增減」。

稱駐港國安機構職權應兩地協商

「需幫忙就由內地部門幫忙」

國安法草案列明中央維護國安的有關機關根據需要在港設立機構。對於內地駐港國安機構的職權，梁愛詩認為應由兩地執法部門協商，「哪些我們有能力做，當然應該由我們自己做。哪些需要幫忙就由內地部門幫忙，如有需要在港設立機構，就設立機構」。她表示自己不熟悉處理國家安全執法，「我相信我們的警察都未必熟悉」，她又說港英時代港府亦設政治部處理有關問題。

有英殖時代的退休警察說，政治部有執法權，但隸屬香港警隊；前政治部警官Martin Purbrick認為，中央在港成立的任何政治部門都有別港英政治部，認為港府應拒絕相關建議。

「應該不會」追溯反修例揮美國旗

對於國安法應否設追溯期，梁愛詩認為，若仍有一兩個月甚或四五個月才能立法，中間時間有人「借空檔大規模犯法」，有必要設追溯期。於去年反修例期間，有示威者揮舞美國國旗，亦有港人到美國和當地政要會面討論香港局勢，被問到追溯期會否涵蓋發生該等事件的期間，梁愛詩說︰「應該不會」，但重申，「不要以為因為未有立法，就做大量這些危害國家安全的行為」。

梁愛詩重申，中聯辦、內地處理港區事務官員、全國人大常委譚耀宗等每日均留意本地傳媒報道，相信會向中央反映港人意見或憂慮。

（港區國安法）