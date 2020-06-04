國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗

【明報專訊】基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩接受本報專訪表示，人大常委會以《基本法》18條將「國安法」納入附件三，表明訂立後，「沒有一個程序抽番它出來」，認為即使港府就23條立法，國安法條文不會被取代或廢除。她又表示，不排除國安法會設追溯期以防有人在立法前的空窗期大規模犯法，但認為「應該不會」追溯至去年反修例示威期間有人揮舞美國國旗或本港政治人物到美國游說國會議員。
明報記者 李以莊 何宛兒
「引用18條，不是今日今年決定」
梁愛詩為香港回歸後首任律政司長，2003年有份制定及推銷「23條」，她接受訪問時表示，當年立法時加入了多項保障人權的條文，「我們認為好保障，但港人不接受，沒話可說」。23條最後觸礁，回歸23年未立法，中央上月通過人大會議議程，引用《基本法》18條將國安法列入附件三，「引用18條，不是今日或呢一年的決定，」梁愛詩說，但未透露中央何時決定引用。
對於有建議在國安法加入「日落條款」，待港府就23條立法後，逐步取消國安法條文，以增加香港市民對接受立法的「誘因」，梁愛詩說港府就23條立法是憲制責任，反問︰「有什麼誘因？」並指《基本法》18條「只有加入附件三」，沒有程序把它「抽出來」，「維護國家安全的權在中央。中央授權（港府）就23條立法，你沒做到，現時中央做了，那你如何做一條法律去推翻或者修改它的法律呢？」她又表示，港府日後制定23條，亦不能蓋過或取代國安法，指如國安法已就「分裂國家」制定條文，「（23條）就毋須再做」。
基本法18條列明全國人大常委會在徵詢基本法委員會和特區政府意見後，「可對列於本法附件三的法律作出增減」。
稱駐港國安機構職權應兩地協商
「需幫忙就由內地部門幫忙」
國安法草案列明中央維護國安的有關機關根據需要在港設立機構。對於內地駐港國安機構的職權，梁愛詩認為應由兩地執法部門協商，「哪些我們有能力做，當然應該由我們自己做。哪些需要幫忙就由內地部門幫忙，如有需要在港設立機構，就設立機構」。她表示自己不熟悉處理國家安全執法，「我相信我們的警察都未必熟悉」，她又說港英時代港府亦設政治部處理有關問題。
有英殖時代的退休警察說，政治部有執法權，但隸屬香港警隊；前政治部警官Martin Purbrick認為，中央在港成立的任何政治部門都有別港英政治部，認為港府應拒絕相關建議。
「應該不會」追溯反修例揮美國旗
對於國安法應否設追溯期，梁愛詩認為，若仍有一兩個月甚或四五個月才能立法，中間時間有人「借空檔大規模犯法」，有必要設追溯期。於去年反修例期間，有示威者揮舞美國國旗，亦有港人到美國和當地政要會面討論香港局勢，被問到追溯期會否涵蓋發生該等事件的期間，梁愛詩說︰「應該不會」，但重申，「不要以為因為未有立法，就做大量這些危害國家安全的行為」。
梁愛詩重申，中聯辦、內地處理港區事務官員、全國人大常委譚耀宗等每日均留意本地傳媒報道，相信會向中央反映港人意見或憂慮。