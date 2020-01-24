英揆：將准BNO留英一年

林鄭：外國制裁是恐嚇 看不到影響

身處北京的特首林鄭月娥昨回應，部分外國政府對港區國安法持雙重標準，任何國家都有權立法保障國家安全，美英也不例外。她認為外國制裁是恐嚇，仍未有詳細資料，香港獨特地位來自一國兩制，看不到制裁如何影響香港。

約翰遜在文中表明，若中方堅持推進立法，將跟在聯合國登記、有法律約束力條約《中英聯合聲明》提到的中方責任構成直接衝突，屆時英方別無選擇，只能捍衛跟港人的深厚歷史連結和友誼。他提到許多港人恐懼其原獲中方承諾維護的生活方式正面臨威脅，倘中方繼續令這股恐懼成真，英方將無法埋沒良心聳肩走人，只能履行承諾和提供另一選項。

約翰遜又促中方勿再虛假指控，例如稱英方某程度組織示威，又或質疑《中英聯合聲明》。他說香港成功是因港人有自由，得以追逐夢想和盡展才能。他希望中方可跟國際社會合作，維護令香港繁榮的一切。

（港區國安法）