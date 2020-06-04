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戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議

【明報專訊】全國人大早前通過訂立港區國安法，條例具體細節至今未明，大律師公會主席戴啟思昨去信全國人大常務委員會秘書長楊振武，當中稱大律師公會作為特區法律專業團體，希望能就條例反映意見，冀人大常委會可提供法律草擬文本供參閱，並希望就法律的形式、內容等提供建設性的意見。

簡體中文英文撰寫 稱應有諮詢

信件分別以簡體中文及英文撰寫，當中指法律縱有待制訂，但其重要已引起香港各界關注，一旦公布實施，定對港人及企業等影響深遠，鑑於兩地法律制度、詮釋、法治觀念及執行機構存差異，除據《基本法》第18條向基本法委員會、特區政府徵詢意見外，制訂過程中展開廣泛諮詢亦極為重要，使之更符合基本法18條第三款的規定及彰顯立法精神。

戴啟思昨接受本報專訪時提及，過往就對港人有巨大影響的條例立法時，政府均會諮詢，如2002年底政府曾就基本法23條做為期3個月的公眾諮詢；過往討論「一地兩檢」是否經基本法附件三形式納入香港法律時，亦曾提及會有諮詢，包括向立法會、法律界等相關團體，但今次國安法卻沒有。

指政府已承諾支持 難確保為港人爭取

戴啟思憶述，港府就23條立法時，亦有顛覆等條例內容，「（當時）你會有足夠的資訊、給予建設性的回應」，他稱現時所說的論點，最終條例公布時，可能根本不是問題，故強調應有適當諮詢，以省回討論一些「根本不是問題的議題」的時間。

戴啟思指出，平日立法會審議條例時，議員可在會上提問、要求解釋，也有相關團體表達意見，但今次諮詢過程卻不存在。對於將條例納入基本法附件三前需諮詢特區政府，戴啟思質疑，特區政府已承諾會支持條例，如何確保他們會為港人爭取。

包致金：法治風暴已完全爆發

此外，終審法院非常任法官包致金回應網媒「眾新聞」查詢稱，「法治風暴」已完全爆發，並提及人大常委會多次釋法、削弱司法機構自主權，但相信法庭會以良知做決定、永不放棄維護受憲法保障的基本權利及自由。

（港區國安法）

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