上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見

楊岳橋批有傾向 對六成人視而不見

公民黨黨魁楊岳橋批評，中央就國安法聽意見明顯有傾向，眼中只看到200多萬所謂支持立法的簽名，但對民調顯示六成人反對繞過立法會立法和不安視而不見。

全國人大上周通過有關訂立「港區國安法」的《決定》，常委會會將國安法納入《基本法》附件三，在港公布實施。基本法第18條規定，常委會對附件三的法律作出增減，要徵詢基本法委員會和特區政府的意見。全國人大常委譚耀宗表示，韓正見林太等已是進行相關程序，正式法律條文出台後，不會再一次收集意見，否則「咁咪做好耐」。

被問言港人西方意見否 林太：信中央聽到

林太一行人訪京昨獲韓正接見，她認為中央政府對聽取他們意見高度重視。除韓正外，林太稱兩位中央港澳工作領導小組副組長、公安部長趙克志和港澳辦主任夏寶龍，及中聯辦、全國人大法律工作委員會、基本法委員會負責官員出席，會面3小時。她向韓正表示，特區政府會全面配合常委會在法律草擬方面工作，日後按《決定》規定建立全面的執行機制、加強執法能力和開展國家安全教育。

被問到主要是建制派向中央反映意見、她有否反映市民和西方國家的意見，林太稱不透露會面內容，但資訊流通下相信中央官員都聽到香港和外國意見。至於國安法執法工作，林太僅說港府日後會加強執法能力。

稱各界可參加北京深圳座談表達

林太說香港各界可發表意見，如參加座談會等活動，或主動將意見交予特區政府和中聯辦，特區政府會及時向中央反映。

楊岳橋表示，該黨不會參與相關的表達意見活動，早前已公開表達反對立場。民主黨主席胡志偉批評，林鄭月娥「惺惺作態」，既然她說港人意見在資訊流通下中央已聽到，「港人意見使乜佢表達？」

（港區國安法）

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