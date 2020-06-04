港聞

港聞一

上京晤韓正 林鄭：中央將聽立會主席人代政協意見

【明報專訊】中央港澳工作領導小組組長、國務院副總理韓正，昨在北京中南海就「港區國安法」聽取特首林鄭月娥和律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧炳強等官員的意見。林太表示，中央政府未來將會以其他形式聽取香港社會各界意見，包括立法會主席、法律專家、港區人代、政協的意見，亦會在北京、深圳舉辦座談會。她引述，韓正重申「港區國安法」懲治的是極少數從事危害國家安全的人，不會影響廣大香港居民依法的權利。

楊岳橋批有傾向 對六成人視而不見

公民黨黨魁楊岳橋批評，中央就國安法聽意見明顯有傾向，眼中只看到200多萬所謂支持立法的簽名，但對民調顯示六成人反對繞過立法會立法和不安視而不見。

全國人大上周通過有關訂立「港區國安法」的《決定》，常委會會將國安法納入《基本法》附件三，在港公布實施。基本法第18條規定，常委會對附件三的法律作出增減，要徵詢基本法委員會和特區政府的意見。全國人大常委譚耀宗表示，韓正見林太等已是進行相關程序，正式法律條文出台後，不會再一次收集意見，否則「咁咪做好耐」。

被問言港人西方意見否 林太：信中央聽到

林太一行人訪京昨獲韓正接見，她認為中央政府對聽取他們意見高度重視。除韓正外，林太稱兩位中央港澳工作領導小組副組長、公安部長趙克志和港澳辦主任夏寶龍，及中聯辦、全國人大法律工作委員會、基本法委員會負責官員出席，會面3小時。她向韓正表示，特區政府會全面配合常委會在法律草擬方面工作，日後按《決定》規定建立全面的執行機制、加強執法能力和開展國家安全教育。

被問到主要是建制派向中央反映意見、她有否反映市民和西方國家的意見，林太稱不透露會面內容，但資訊流通下相信中央官員都聽到香港和外國意見。至於國安法執法工作，林太僅說港府日後會加強執法能力。

稱各界可參加北京深圳座談表達

林太說香港各界可發表意見，如參加座談會等活動，或主動將意見交予特區政府和中聯辦，特區政府會及時向中央反映。

楊岳橋表示，該黨不會參與相關的表達意見活動，早前已公開表達反對立場。民主黨主席胡志偉批評，林鄭月娥「惺惺作態」，既然她說港人意見在資訊流通下中央已聽到，「港人意見使乜佢表達？」

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

上 / 下一篇新聞

戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
戴啟思函人大常委會 盼閱草擬文本提建議
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
譚耀宗：反對國安法應DQ 林卓廷斥製寒蟬效應
英揆：將准BNO留英一年
英揆：將准BNO留英一年
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
國安法無日落 梁愛詩：沒程序抽走 稱縱立23條不能取代 不排除追溯期防空窗
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
前政治部警官：隸屬警隊 「不替英國工作」
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
大律師憂太多未知數 湯家驊：不應過分猜測
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
美禁華客機入境 施壓中國准復飛 6‧16實施 稱願批與華同等數量航班
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
《國歌法》料今表決 泛民昨文鬥今或抗爭
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
祿泉樓22戶失聯 衛署：將強制驗毒 恐涉超級群組爆發 何栢良倡設交樣本時限
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
駿洋暉明兩成準租戶申轉邨
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
23賓館酒店不續牌 首季入住率跌至四成
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
居屋首批單身者揀樓 2/3甩底
3寮屋區改建公屋 料2025動工
3寮屋區改建公屋 料2025動工
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
途人捱撞命危 司機棄車逃逸
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
涉警署外聚集 3青年控非法集結 被告投訴警令脫內褲𢭃下體
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
辯方指遲警誡 銀笛獎女速龍：唔記得學堂點教
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
留學生控襲警藏武 便衣認無掛證：唔係點查案
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
警反對學生動源周日遊行 指「理念支持勇武抗爭」
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
陳帆：屯馬線明年第三季全線開通 額外檢查沙中線 路署花逾3100萬
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
沙中線紅磡站問責 屋署上月檢控禮頓
航拍機擊傷女途人 機主被捕
航拍機擊傷女途人 機主被捕
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
外婆殺孫案 法醫：勒頸窒息致死
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
散工墮梯4個月 僱主未報工傷 事主自行呈報 勞處稱工場無名難跟進
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
教官榨財案 學警抽獎收二手電話
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
兩少年涉梨木樹邨縱火 警稱私怨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】財庫局新政助去立會：同咗「四大人物」打招呼
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】徐英偉：法定組織委任用人唯才
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】傾14周產假 民記會羅致光 何啟明露側面
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】葵涌和你Lunch 謝振中現身
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】李啟迪入田少「希望聯盟」 傳想選新東
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟
【Emily】紀律部隊評議會批政府凍薪：全體公僕加薪可振興經濟