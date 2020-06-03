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2020年6月3日星期三
港聞二
限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據
公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會
教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
保良局前主席大宅遇竊
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
尊子漫畫
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
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