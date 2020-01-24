港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路

港鐵即將引入5款機械人，包括與生產力促進局合作研發的尋路員—Ｔ和巡查員—Ｔ、引路員—Ｔ，以及兩款清潔員—Ｔ。尋路員及引路員分別為解答乘客提供行程查詢，及帶領乘客出入口、洗手間等特定位置；巡查員會關站後巡邏車站；兩款清潔員則負責關站後自動清潔車站（見表）。

今年第三季啟德站試用

李家潤表示，5款機械人斥資400萬元引入，目標於今年第三季在啟德站試用。他說，若技術成熟，會擴展至不同車站，惟未有具體時間表。

鐵路維修及保養方面，港鐵今年1月起試用「車底智能檢測機械人」，機械人利用機械臂多角度拍攝列車底部，1.5小時能拍攝逾1800張相片，透過圖像識別分析及人工智能識別螺絲鬆脫、損壞、異物及漏油等，通知維修人員跟進。機械人現時於八鄉車廠試用，專門檢查西鐵線SP1900列車。

此外，港鐵亦於本月試用實時監察設備，在旺角東站安裝儀器，於行車時間監察列車集電弓狀况；並於火炭設立數據工作室，整合及分析維修時收集的大數據，以制定維修保養策略。

由港鐵工程團隊研發的「綜合車速及位置監督系統」已獲香港專利，去年起全面應用於輕鐵，系統推出進化版，加入車距管理功能。李家潤說，港鐵重視自主研發及人才培訓，會提供資源鼓勵員工開展研發項目。

為配合東鐵線延伸過海而更換的新信號系統，近日傳出試車時發生兩次故障，李家潤昨日無否認發生事故，強調測試結果不涉安全問題，又稱工程人員正與政府部門研究詳情，重申新信號系統及9卡車會於年中陸續投入服務。