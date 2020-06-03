荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年

換人換設計 指複雜如重整全套

港鐵文件指出，去年3月事故涉新信號系統軟件開發及修改等問題，承辦商已更換軟件設計及開發團隊，改善新軟件開發流程，並聘任獨立顧問加強監察。基於安全為首要考慮，軟件檢測及修正不宜操之過急，其技術複雜程度接近重整全套軟件，預計需1.5年、即2021年才完成檢查及修正整個軟件，之後需分別得港鐵和承辦商顧問認證，以及機電署同意後，才恢復實地行車測試，預計需額外1.5年，即整項荃灣線更換新系統工程料2023年才完成。

荃灣線料2023年完成

其他鐵路線更換工程亦因荃灣線延誤而滯後。港鐵稱，港島線已完成安裝車站及路軌主要信號設備，但需待荃灣線新系統投入服務的18個月後，即至2024/25年才能啟用，較原來遲3至4年；而觀塘線及將軍澳線待港島線新系統投入服務的24個月後，即2026/27年度才能啟用，較原來遲約6年。

至於東涌線、迪士尼線及機場快線新信號系統工程，則因與東涌線延線工程配合而需重新規劃，部分系統需在延線完成後、即2029年才更換。根據港鐵資料，完成更換新信號系統後，各鐵路線整體可載客量可增約10%。

立法會鐵路事宜小組委員會成員、民主黨林卓廷稱，對更換新系統工程延誤3至6年感震驚及憤怒，斥港鐵監管承辦商工作「一塌糊塗」，對現時使用、已老化信號系統是雪上加霜。

林卓廷指現系統老化

憂更新延誤事故更頻

林卓廷說，現時系統不時發生嚴重事故，過去曾癱瘓市區交通，對乘客造成重大影響，擔心更換新系統工程延誤，未來事故更頻繁，會在小組跟進及追究港鐵責任。

委員會另一成員、實政圓桌田北辰稱，港鐵今次更換新信號系統工程，除一般主、副系統外，亦引入全新第三系統，期望降低未來出現大型鐵路事故風險。他說全球鐵路均採用「一主一副」信號系統，擔心港鐵引入第三系統下，為追求減少延誤而構成安全風險。