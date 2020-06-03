港聞

港聞二

防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤

【明報專訊】屯門黃金泳灘救生員昨早當值時，在泳區範圍離岸一米處，發現一條一米長、身體呈灰藍色的大魚，懷疑是鯊魚，隨即呼籲泳客上岸，掛起紅旗。康文署稱，近3年未有接報在屯門區泳灘發現鯊蹤。

康樂及文化事務署稱，黃金泳灘泳區昨發現一條約一米長大魚，為安全起見懸掛紅旗，並張貼告示及廣播，呼籲市民勿在該處游泳。康文署外判防鯊網承辦商昨午出動8名潛水員，在岸邊及下水在防鯊網附近搜索，另有船以聲納器探測大魚，搜索逾一小時後無發現，至下午4時再出動搜索，亦無發現，防鯊網亦未見任何損毁。

救生員：尾尖頭圓 離岸1米處游弋

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，昨早9時許，當值救生員在瞭望台發現防鯊網範圍內近岸海面有一條1米長、身體呈灰藍色、尾鰭尖長及頭圓扁的大魚，疑似鯊魚，隨即通知寫字樓同事，他與數名同事一起到瞭望台，亦看到該魚。他說當時雨勢大及有雷暴，加上未能確定是鯊魚，為免引起恐慌，他們以「有雷暴」為由呼籲泳客上水，及後再告通知他們發現大魚。他憶述，該大魚在離岸1米水中，15分鐘內出現了兩三次，該處約水深及膝。

泳客劉先生說，他於昨早11時左右到達泳灘，已有廣播呼籲泳客不要下水，並有膠帶封灘，但他不見鯊魚。他又說，只是與兒子在沙灘玩沙，不會下水，故不害怕。泳客李小姐說每天都到黃金泳灘游泳，多年來已成習慣，這次是首次聽聞有鯊魚，自己不會下水。

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