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港聞二

外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍

【明報專訊】52歲外婆前年3月帶6歲外孫飲茶和買玩具後，涉攜外孫到灣仔一時鐘酒店，用背包帶勒斃對方，又稱外孫患精神病，阻止急救員急救。外婆早前在高院否認一項謀殺罪。曾跟進外孫情况的心理學家昨供稱，被告曾投訴外孫有行為和過度活躍問題，但根據其觀察，沒證據證明外孫有上述問題。

被告簡桂芳（案發時52歲）被控於2018年3月18日謀殺外孫鄭霆軒Endless（終年6歲）。

案發前一天下午，任職保安員的被告男友葉潤輝曾和被告及死者飲茶。葉供稱，被告案發前已有失眠，案發當日情緒低落。他當晚致電被告，發現她和死者身處酒店時感到意外。他在盤問下表示，被告甚少打罵死者，認為被告有精神病，當日行為並非出於常性。

被告曾稱死者難教壓力大

死者生前就讀小學的輔導員黎穎嘉供稱，被告曾提及死者難以管教，令被告承受很大壓力。黎又表示，死者生母曾稱死者有學習需要，但黎無法聯絡對方，被告亦不願回答。

在威爾斯親王醫院任職心理學家的謝殷正則供稱，他曾會見被告和死者兩次，被告曾投訴死者有行為問題和過度活躍，形容死者脾氣大、暴力，以及拳打被告，但在第二次會面已有改善。他又說據其觀察，沒證據顯示死者有行為問題或過度活躍，認為問題與管教有關。聆訊今續。

【案件編號：HCCC210/19】

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