外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍

被告簡桂芳（案發時52歲）被控於2018年3月18日謀殺外孫鄭霆軒Endless（終年6歲）。

案發前一天下午，任職保安員的被告男友葉潤輝曾和被告及死者飲茶。葉供稱，被告案發前已有失眠，案發當日情緒低落。他當晚致電被告，發現她和死者身處酒店時感到意外。他在盤問下表示，被告甚少打罵死者，認為被告有精神病，當日行為並非出於常性。

被告曾稱死者難教壓力大

死者生前就讀小學的輔導員黎穎嘉供稱，被告曾提及死者難以管教，令被告承受很大壓力。黎又表示，死者生母曾稱死者有學習需要，但黎無法聯絡對方，被告亦不願回答。

在威爾斯親王醫院任職心理學家的謝殷正則供稱，他曾會見被告和死者兩次，被告曾投訴死者有行為問題和過度活躍，形容死者脾氣大、暴力，以及拳打被告，但在第二次會面已有改善。他又說據其觀察，沒證據顯示死者有行為問題或過度活躍，認為問題與管教有關。聆訊今續。

【案件編號：HCCC210/19】