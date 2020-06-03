律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員

民主黨立法會議員許智峯認為，議員未來在議會抗爭面對的刑事風險將增加，質疑做法並非市民樂見。他預計立法會早前審議《國歌法》期間，自己攜帶腐爛植物抗議的舉動將面對法律責任，但認為「要做嘅都要做」，不會停止抗爭。

梁國雄搶文件案發還續審

上訴庭在判辭指出，條例主要目的是為立法會營造安全和莊嚴的環境，讓議會事務得以有序和有效運作，故條例不會容許議員侵犯其他議員享有言論和辯論自由的權利；即使條例保障議員享有言論自由，但當中只為確保他們無懼和不受阻礙下履行職務，不代表他們可凌駕法律。

就梁國雄一方爭議有關情况或構成寒蟬效應，上訴庭認為，條例只就議員違反藐視罪的情况作規範，沒有阻礙議員行使言論或辯論自由的權利。

梁國雄一方另爭議立法會有足夠機制處理事件，法庭不應干預立法會內部事宜。惟上訴庭指出，《立法會（權力及特權）條例》在立法過程中，有意為立法會帶來額外保障，當中包括就藐視議會的行為新增刑事罰則，甚至將刑事司法管轄權授予法庭，以維持議會的秩序和紀律。

上訴庭又指，基於條例的立法目的，認為藐視罪的條文涵蓋議會內所有程序，加上有關條文使用「任何人」的字眼，故立法會議員同受條文規管，裁定裁判官的裁決犯錯，下令案件發還裁判法院繼續審理。

【案件編號：HCMA520/18】