港聞

港聞二

教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出

【明報專訊】在警察學院擔任30名學警副班主任的警長，涉巧立名目向學警收錢及騙款約50萬元，理由包括承接上一屆學警的物資、製作相冊等。他早前否認以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員行為失當共4罪，昨在區域法院續審。有前警員以特赦證人身分供稱，被告曾訓示「我哋班嘅財政支出唔需要記錄」，被告收錢後從沒發出單據。

被告歐智威（49歲）在2012年12月至2013年6月間，是其中一班受訓警員的副班主任。

憂得罪被告被革走 聽從指示

前警員馬寶權獲律政司頒發免予起訴，昨出庭作供。他在案發時擔任班上「財政長」，負責保管班費。他從警校畢業後駐守北角警署，入職3個月因個人原因辭職。

馬供稱，被告在受訓首天吩咐他不必記錄班費支出及保留單據，所以他僅私下入帳，而被告在案發時收款後從沒發單據。馬解釋，他初次入讀警校，並不熟悉學警每月支出，加上被告聲稱可「革走」學警及認識不少警隊高層，他擔心會得罪被告，唯有聽從指示。

馬又稱，被告在受訓尾聲提出為學警製作相冊，聲稱要租用校外器材，遂向學警索價6萬元。馬憶述被告曾在警校的士多房為部分學警拍照，房內配有反光板等設備，「好似影樓咁」。惟在受訓結束後，被告指示他將攝影設備由警校搬運到一個迷你倉，他才知悉該設備為被告持有。聆訊今續。

【案件編號：DCCC816/19】

上 / 下一篇新聞

限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據
李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據
公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會
公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
保良局前主席大宅遇竊
保良局前主席大宅遇竊
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法