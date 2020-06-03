教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出

被告歐智威（49歲）在2012年12月至2013年6月間，是其中一班受訓警員的副班主任。

憂得罪被告被革走 聽從指示

前警員馬寶權獲律政司頒發免予起訴，昨出庭作供。他在案發時擔任班上「財政長」，負責保管班費。他從警校畢業後駐守北角警署，入職3個月因個人原因辭職。

馬供稱，被告在受訓首天吩咐他不必記錄班費支出及保留單據，所以他僅私下入帳，而被告在案發時收款後從沒發單據。馬解釋，他初次入讀警校，並不熟悉學警每月支出，加上被告聲稱可「革走」學警及認識不少警隊高層，他擔心會得罪被告，唯有聽從指示。

馬又稱，被告在受訓尾聲提出為學警製作相冊，聲稱要租用校外器材，遂向學警索價6萬元。馬憶述被告曾在警校的士多房為部分學警拍照，房內配有反光板等設備，「好似影樓咁」。惟在受訓結束後，被告指示他將攝影設備由警校搬運到一個迷你倉，他才知悉該設備為被告持有。聆訊今續。

【案件編號：DCCC816/19】