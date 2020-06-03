公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會

林鄭：非機械式按調查調薪

冀公僕知道港情况嚴峻

特首林鄭月娥昨早出席行會會議前說，每年公務員薪酬調整非機械式按薪酬趨勢調查指標而定，冀18萬公務員知道香港正面對非常嚴峻情况。公務員事務局長聶德權亦以「同舟共濟，共渡時艱」為題向全體公務員發信，希望公務員理解凍薪決定。

非一定跟調查結果

兩年加薪幅度高於建議

政府消息人士稱，今年是第一次在薪酬調查有正數下決定公務員凍薪，但過去調整並不是每次都完全按照調查結果決定，曾有兩年調查結果有正數同時，行會在指數再加0.5個百分點，即加幅多過調查結果；行會亦曾在調查結果錄負數時，決定公務員凍薪，故行會每年會以當時的情况作出調薪決定。

至於華員會提出凍薪3年建議，消息人士稱每年調薪應個別處理，不宜機械式綑綁3年的調整；假若明年薪酬調查出現負數，相信行會也會把今年在正數下仍凍薪因素考慮在內。翻查資料，政府曾於2015及2017年薪酬趨勢淨指標基礎上，額外加薪0.5%；亦曾在2009年薪酬趨勢調查劃一出現負數下，凍結中及低級公務員薪酬。

公務員事務局昨表示，高、中、低層薪金級別和首長級公務員凍薪由4月1日起生效，稱已考慮6項因素，除薪酬趨勢淨指標，還包括本港經濟狀况、政府財政、生活費用變動、公務員士氣及職方要求，強調決定按機制進行。

梁籌庭指林鄭加薪雙重標準

華員會會長利葵燕說，政府沒採納該會倡議的「3+3」方案，包括連續凍薪3年，要求政府承諾經濟復蘇後補回加薪；並由下年度起暫停薪酬趨勢調查兩年等，對決定失望及不滿。她說該會正考慮未來兩三年退出薪酬趨勢調查委員會。

高級公務員協會亦向公務員事務局長發公開信，批評政府處理手法，稱必對私人市場帶來負面影響，造成惡性循環，協會正考慮退出薪酬趨勢調查委員會。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭批評，特首林鄭月娥早前已按機制加薪，但公務員卻偏離機制凍薪，是雙重標準。政府人員協會發聲明對決定表示失望，要求政府重新檢視決定，給予公務員加薪。

人力顧問：不影響私人巿場

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍稱，現時經濟環境下，不少私人公司已裁員或減薪，認為政府凍薪決定不會對私人市場構成影響。