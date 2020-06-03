港聞

港聞二

公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會

【明報專訊】影響18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查委員會調查，上月公布建議加薪1.68%至1.98%，特首會同行政會議昨決定全體公務員本年度凍薪，是繼2009年後再次凍薪。多個公務員工會表示遺憾及不滿，華員會及高級公務員協會考慮退出薪酬趨勢調查委員會；公務員工會聯合會表示，政府首次在調查錄得正數下帶頭凍薪，做法偏離機制。有人力資源顧問認為，不少私人公司已裁員減薪，公僕凍薪對私人市場影響不大。

林鄭：非機械式按調查調薪

冀公僕知道港情况嚴峻

特首林鄭月娥昨早出席行會會議前說，每年公務員薪酬調整非機械式按薪酬趨勢調查指標而定，冀18萬公務員知道香港正面對非常嚴峻情况。公務員事務局長聶德權亦以「同舟共濟，共渡時艱」為題向全體公務員發信，希望公務員理解凍薪決定。

非一定跟調查結果

兩年加薪幅度高於建議

政府消息人士稱，今年是第一次在薪酬調查有正數下決定公務員凍薪，但過去調整並不是每次都完全按照調查結果決定，曾有兩年調查結果有正數同時，行會在指數再加0.5個百分點，即加幅多過調查結果；行會亦曾在調查結果錄負數時，決定公務員凍薪，故行會每年會以當時的情况作出調薪決定。

至於華員會提出凍薪3年建議，消息人士稱每年調薪應個別處理，不宜機械式綑綁3年的調整；假若明年薪酬調查出現負數，相信行會也會把今年在正數下仍凍薪因素考慮在內。翻查資料，政府曾於2015及2017年薪酬趨勢淨指標基礎上，額外加薪0.5%；亦曾在2009年薪酬趨勢調查劃一出現負數下，凍結中及低級公務員薪酬。

公務員事務局昨表示，高、中、低層薪金級別和首長級公務員凍薪由4月1日起生效，稱已考慮6項因素，除薪酬趨勢淨指標，還包括本港經濟狀况、政府財政、生活費用變動、公務員士氣及職方要求，強調決定按機制進行。

梁籌庭指林鄭加薪雙重標準

華員會會長利葵燕說，政府沒採納該會倡議的「3+3」方案，包括連續凍薪3年，要求政府承諾經濟復蘇後補回加薪；並由下年度起暫停薪酬趨勢調查兩年等，對決定失望及不滿。她說該會正考慮未來兩三年退出薪酬趨勢調查委員會。

高級公務員協會亦向公務員事務局長發公開信，批評政府處理手法，稱必對私人市場帶來負面影響，造成惡性循環，協會正考慮退出薪酬趨勢調查委員會。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭批評，特首林鄭月娥早前已按機制加薪，但公務員卻偏離機制凍薪，是雙重標準。政府人員協會發聲明對決定表示失望，要求政府重新檢視決定，給予公務員加薪。

人力顧問：不影響私人巿場

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍稱，現時經濟環境下，不少私人公司已裁員或減薪，認為政府凍薪決定不會對私人市場構成影響。

上 / 下一篇新聞

限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據
李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據
教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出
教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
保良局前主席大宅遇竊
保良局前主席大宅遇竊
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法