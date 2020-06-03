李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據

李家超會上稱，本港受恐襲威脅級別維持中度，近期發生多宗涉及爆炸品和真槍案件，顯示本土恐怖主義滋生。他表示，從過去不同暴力事件，可見有大量頭盔、防毒面罩等，甚至從人群後方送至前方，形容物資之多可「周街丟」，相信背後有資金提供組織及支援。他又說，當局近期有效打擊或外來資金減少，有關裝備已見減少，他強調當局非常重視打擊支援暴力事件的資金。

毛孟靜批一面之詞 李反駁淡化暴力

議會陣線毛孟靜質疑李的說話是一面之詞，要求局方提供相當證據，李反駁對方淡化暴力，稱警方已向法庭提交真實的證物，並拘捕相關的人，形容是「鐵一般的事實」。蕭澤頤補充，去年至今有14宗涉爆炸品案件及4宗涉真槍案件，拘捕76人，其中30人已被檢控。

警方至今未用過「反恐條例」作檢控，新民黨容海恩問到引用條例是否有困難，李家超說定性為恐怖主義行為需符3元素，包括嚴重暴力、威逼政府及有政治目的，是否檢控視乎有否證據。他稱過往暴力事件肯定是嚴重暴力，至於威逼政府元素，他稱：「我相信是，但要有證據證明」。

專業議政梁繼昌引述聯合國人權特別報告員致中國外交部的信，質疑本港反恐條例條文中，「對財產的嚴重損害」定義太闊，李家超回應，制訂條文是「抄」英國及加拿大等普通法國家法例，認為條文合適。

廉政專員：整體廉潔 包括警隊

另外，警隊過去2個月先後有警員涉刑事案被捕，民主黨林卓廷會上問廉署代表有否留意警員的操守問題，廉政專員白韞六回應稱，整體公職人員很廉潔，包括警隊在內。廉署執行處首長丘樹春補充，過去每年平均有3至4名警員被廉署控告，強調「一單都嫌多」，廉署會密切留意情况。