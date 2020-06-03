港聞

港聞二

李家超稱暴力事件有金援 議員促提證據

【明報專訊】警務處副處長（行動）蕭澤頤昨出席立法會保安事務委員會會議稱，去年至今有14宗涉爆炸品案件及4宗真槍案件，拘捕76人。同場的保安局長李家超說，相信過去不同暴力事件背後都有資金支援，提供頭盔、防毒面罩、武器和雨傘等，但他沒提供相關佐證，被立法會議員質疑是一面之詞。

李家超會上稱，本港受恐襲威脅級別維持中度，近期發生多宗涉及爆炸品和真槍案件，顯示本土恐怖主義滋生。他表示，從過去不同暴力事件，可見有大量頭盔、防毒面罩等，甚至從人群後方送至前方，形容物資之多可「周街丟」，相信背後有資金提供組織及支援。他又說，當局近期有效打擊或外來資金減少，有關裝備已見減少，他強調當局非常重視打擊支援暴力事件的資金。

毛孟靜批一面之詞 李反駁淡化暴力

議會陣線毛孟靜質疑李的說話是一面之詞，要求局方提供相當證據，李反駁對方淡化暴力，稱警方已向法庭提交真實的證物，並拘捕相關的人，形容是「鐵一般的事實」。蕭澤頤補充，去年至今有14宗涉爆炸品案件及4宗涉真槍案件，拘捕76人，其中30人已被檢控。

警方至今未用過「反恐條例」作檢控，新民黨容海恩問到引用條例是否有困難，李家超說定性為恐怖主義行為需符3元素，包括嚴重暴力、威逼政府及有政治目的，是否檢控視乎有否證據。他稱過往暴力事件肯定是嚴重暴力，至於威逼政府元素，他稱：「我相信是，但要有證據證明」。

專業議政梁繼昌引述聯合國人權特別報告員致中國外交部的信，質疑本港反恐條例條文中，「對財產的嚴重損害」定義太闊，李家超回應，制訂條文是「抄」英國及加拿大等普通法國家法例，認為條文合適。

廉政專員：整體廉潔 包括警隊

另外，警隊過去2個月先後有警員涉刑事案被捕，民主黨林卓廷會上問廉署代表有否留意警員的操守問題，廉政專員白韞六回應稱，整體公職人員很廉潔，包括警隊在內。廉署執行處首長丘樹春補充，過去每年平均有3至4名警員被廉署控告，強調「一單都嫌多」，廉署會密切留意情况。

相關字詞﹕白韞六 恐怖主義 保安事務委員會 反恐條例 李家超

上 / 下一篇新聞

限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
袁：夏天染疫病情較輕 增群體免疫
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
附近有7校 小學家長為周一復課擔憂
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
稱人大《決定》已寫國安法自公布之日起施行 葉劉料無追溯力 國安機構無權執法
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
楊鐵樑斥海外評論不真誠：國家有權立法不容反駁
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
譚耀宗：應DQ反立法議員參選人
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
林鄭上京 李家超：如實反映各方意見
公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會
公務員凍薪 工會斥偏離機制 薪趨調查錄正數 兩會擬退出委員會
教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出
教官涉榨財 前學警：被告稱毋須記班費支出
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
1分鐘劫珠寶行 3賊掠300萬金器
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
律政司上訴得直 上訴庭裁定特權法可管議員
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
病人出院前亡 輪椅醫生被指疏忽捱告
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
外婆涉殺孫案 心理學家：死者無過度活躍
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
防鯊網內見米長大魚 黃金泳灘疑現鯊蹤
保良局前主席大宅遇竊
保良局前主席大宅遇竊
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
荃灣線拖累 港鐵換信號系統8線延期 去年測試相撞修正軟件 觀塘將軍澳線遲5至6年
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
港鐵斥400萬引入機械人 檢查車底站內引路
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】昔反23條 今撐立法 羅致光：難想像反對保障國安
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】1676人聯署反對 旺角警署餐廳獲續酒牌
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】「23同盟」函特朗普 籲善待美國國民
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】2024年前 環團促西南大嶼劃白海豚保育區
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】田少評李梓敬：以後搵徒弟小心啲
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法
【Emily】民建聯成立犯罪年輕化關注組 促政府立假資訊法