港聞

港聞二

林鄭上京 李家超：如實反映各方意見

【明報專訊】特首林鄭月娥今日就人大訂立「港區國安法」到北京，律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧炳強和特首辦主任陳國基將隨行。特首辦昨發稿稱中央政府將就港區國安法聽取林太的意見。被問到會否反映反對立法的意見，隨行的李家超稱，「我們會如實反映各方意見，無論他們的立場或想法是如何。」

林鄭央視專訪：人大通過 心裏踏實

林太接受中央電視台專訪，稱「當全國人大通過這個決定（制定港區國安法），心裏就感覺到很踏實」。她說，若不是中央主動出手，香港可能不能解決當前問題，「國家幫忙香港走出一個困局」、「給了香港一個生機」。

李家超昨被問到此行會反映什麼意見，他說最主要是反映執法方面的意見，如在普通法之下，執法程序、法律要求和法庭經驗等。《明報》最近民調顯示，有逾六成人反對中央繞過立會為香港立法。有記者詢問李家超會反映民調意見，或只會反映有幾百萬人支持立法的意見。李說會如實反映各方意見，無論他們的立場或想法是如何。李續說，這次是國家層面的立法，相信人大常委會根據立法程序去聽取意見。

對於美國總統特朗普宣布將取消香港特殊待遇，林太昨早上在行會前見記者，稱這是損人不利己，指美國一直在香港獲得「實實在在的利益」，強調對香港實施制裁只會損害美方利益。

林太說，對有外國政府高調稱要就港區國安法採取行動，形容他們有雙重標準，「對於自己國家的安全非常重視；對於我國的安全，尤其是香港現在的情况，他們便戴着有色眼鏡來看」。她又稱，美國政府近日如何處理國內騷亂，在香港去年發生同樣暴亂時又採取何種立場，正是「這種雙重標準的取態」。

（港區國安法）

相關字詞﹕美國 人大常委會 港區國安法 林鄭月娥

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