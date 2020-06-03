港聞

港聞二

張建宗函立會 胡志偉國安法質詢被拒 稱涉國防非自治範圍 胡批封殺

【明報專訊】民主黨立法會議員胡志偉上月向立法會主席提出有關「港區國安法」的口頭質詢，計劃在今日的立法會會議上提問。政務司長張建宗致函立法會主席梁君彥，指相關的口頭質詢涉及國防，並不屬於香港特區的自治範圍，建議梁考慮拒絕批出胡的質詢。梁接納政府的意見，不批准胡提出有關質詢。胡強烈批評政府封殺民選代表以質詢時段表達港人的關注，質疑中央一意孤行，根本不會顧慮港人的感受。

胡：將反對聲音打成少數異見

特首林鄭月娥赴京，中央政府將就港區國安法聽取林太的意見（見另稿）。被問到期望林太會向中央反映什麼意見，胡志偉表示「無希望」，亦不認為林太等官員會向中央反映港人意見。胡批評，政府無打算諮詢港人意見，只說有幾百萬人支持立法，但不理會民調顯示有六成人反對立法，形容政府將反對聲音打成少數異見。他強調，任何「改良版國安法」都改不了事件的本質，就是相關的法例是內地法規，「想不到可以如何實施而不會破壞法治和一國兩制」。公民黨立法會議員楊岳橋表示，希望林太「挺起腰板，向北京講香港人不想要國安法」。

原擬提問追訴期限違法者內地受審否

胡志偉原本計劃質詢政府有何措施確保實施港區國安法後，不會削弱香港居民在《基本法》下享有的各種自由和權利、港區國安法案件會否受追訴期限的限制，以及被控違反港區國安法的人士將會在香港還是內地受審。

梁君彥：立法工作不屬香港 質詢不符議規

然而，張建宗致函梁君彥，稱相關質詢涉及國防，並不屬於香港特區自治範圍；同時，質詢不屬於《議事規則》第22（1）條所指政府的工作，希望梁可以拒絕有關的口頭質詢。梁君彥接納政府的意見，稱明白港區國安法備受各界關注，但相關的立法工作不屬於香港，該法律仍在草擬中，加上具體內容尚未公布，認為現階段而言，有關質詢不屬於《議事規則》第22（1）條所指香港政府的工作，因此不批准在立法會會議提出。

立會曾處理涉國防質詢

過去立法會曾經處理涉及國防的質詢，例如駐港解放軍事宜，如「解放軍駐港部隊參與公益活動」和駐港解放軍步出軍營，到九龍塘聯福道清理路障等，都可以在立法會討論。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕頭質詢 立法會 區國安法 胡志偉

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