能否返轉頭？ 倘立23條後中央滿意 特首可提刪國安法

葉劉淑儀說香港的懲罰「唔嚴厲得去邊」，與內地不同，她慨嘆如果23條「香港早點做就好」，中央要出手，也因為23條一直未做到。對有意見稱，當香港完成23條立法後可以取代國安法，葉太稱「我不敢說可以蓋過」；有人提出「港區國安法」可有「日落條款」（即有時限），她認為不需要， 稱若香港通過23條令中央滿意，可將港區國安法撤銷。

當年無處理組織團體

信社團條例已夠

事實上，人大為香港訂立的國安法涵蓋的範圍與23條不盡相同，當中只有分裂國家、顛覆國家政權是重疊或近似（見表）。葉太回顧當年推動23條立法，涉及7項罪行中，只處理了首5項，最後兩條，即禁止外國的政治性組織或團體在香港特區進行政治活動，及禁止香港特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫 ，沒有處理，因為認為《社團條例》已可處理。

不過，她承認即使23條也有漏洞，因為相關條文是指「外國」，「那麼台灣怎樣？」，她說香港很多政客與台灣有很多聯繫和互動，「香港有很多泛民議員與台獨聯繫好密」，很多招數、口號皆從台灣學回來。她亦認為，社團條例對政治團體定義窄，需修改或有新的法例，如註冊社團收取外國資金要申報。

被問移民潮再現：港人已嚇慣

「港區國安法」令不少港人再次思考移民，葉太說曾有很多社會震盪，文革、中英談判、六四發生後亦很多港人移民，她認為某程度上「很多香港人已嚇慣」。她說，「你看看今時今日國際這樣亂，你移去哪裏呢？美國真係反華，相信中間的香港人都會實事求是，想清楚自己在哪裏生活好些」。

（港區國安法）