港聞

港聞二

稱外籍法官可好公允 毋須設特別法庭

【明報專訊】2003年的23條立法，特區政府有諮詢公眾，草案經多番修訂加入多項保障。葉劉淑儀帶同當年23條立法諮詢文件接受專訪，稱「國家安全的罪行素來都打算在香港審」。有建制派提出要設特別法庭審理國安罪行，並不得由外籍法官審理，葉太則認為「不應該用國籍來判斷，外籍法官都可以好公允」，又說毋須成立特別法庭，因為法官不夠，但可以指定幾位資深法官審理國安案件。她稱，如犯罪的主體在香港發生，就在香港審。

「反而本地法官或與政界暗聯」

葉太強調，普通法制有很強的人權保障，刑事罪行定罪門檻高，要無任何合理疑點，量刑要合乎比例等。她說，不可由外籍法官審國安案件只是個別人士提出，「國籍不是問題，反而本地法官可能與本地政界暗中有聯繫；海外法官，特別是終審庭哪些，我看過他們的判詞是根據法理審，不是跟政治聯繫，他們的地位可能更超然」。

據03年23條條例草案，最高可判終身監禁的叛國、分裂國家或顛覆罪，必須有陪審員審訊；部分刑罰較輕的罪行，干犯者亦可以選擇在原訟庭進行陪審團審訊。被問到今次「港區國安法」是否都應有陪審團，葉太表示不能下定論，要特區政府研究，當年設陪審團的好處是市民能參與，但「今時今日有問題」，很多人可以提出不同理由免責，「舉例搵人審李柱銘，有人話我識或者崇拜李，這樣就不會陪審員」，難找完全政治中立的陪審員。

指「顛覆國家政權」範圍較闊

23條罪行之一是顛覆「中央人民政府」，但今次國安法則是顛覆「國家政權」。葉太說，後者範圍較闊，國家政權有幾個支柱，包括人大。被問到支聯會五大綱領會否被視為顛覆國家政權，他們會否在「港區國安法」下被取締？葉太稱，要看屆時條例如何寫何謂顛覆，當年23條指的顛覆是「武力顛覆」，「但今日不是用武力，網絡攻擊都好犀利」，她認為要因應近十幾年來國際大勢、發展再考慮。

（港區國安法）

相關字詞﹕陪審團 司法獨立 葉劉淑儀 港區國安法

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