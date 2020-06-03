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藍韜文：五眼聯盟研分擔收留出逃港人

【明報專訊】英國外相藍韜文昨在英國國會發表「港區國安法：英方回應」聲明，並接受議員提問。

按國會網站公布的發言副本，藍韜文回應提問時稱，去年9月已開始跟內政部等商討增加BNO權利，持有人家屬亦在考慮之列；他提到正跟國際伙伴商討合作，尤其是向關係最密切的「五眼聯盟」提出必要時分擔收留出逃港人的可能。

藍韜文另向傳媒發布的聲明上確認，如中方堅持現行的港區國安法立法方式，將為持BNO入境英國的人設立新安排，容許逗留時間由6個月延長至12個月，其間容許他們居住、申請讀書和工作，並為取得英國公民權鋪路。

稱BNO持有人家屬在考慮之列

藍韜文在國會回應追問細節時稱，自去年9月起已為此跟內政大臣和內政部等合作，但要先等國安法立法有更多進展才有進一步公布，內政部會在適當時間公布細節，又指BNO持有人家屬亦會在考慮之列。他說，英方同時跟國際伙伴合作，以研判後續應對。他承認周一跟五眼聯盟（美、英、加、澳、紐組成的情報同盟）舉行外長視像會議時，曾提到一旦香港出現大規模出走潮時，各國分擔收留的可能。不過，他指最近一次評估中不認為有可能發生以上狀况，但認為「提出這點是正確的，我們正在外交上處理此問題」。

對於有議員關注1997年後出生的年輕港人無資格申請BNO，藍韜文回應稱會考慮容許BNO持有人家屬可跟隨持有人取得1年免簽證逗留期，另外國際社會聯手確保其他未受BNO申請保障的年輕人提供選項。

藍韜文還被追問有關港元聯繫匯率或面臨的風險，他未正面回應，但稱如中方一意孤行，「它會扼殺一向被視為經濟王冠上的寶石」。他說中方正將政治凌駕於經濟之上，「我害怕那是逐步侵犯香港自治的自然後果」。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕聯繫匯率 五眼聯盟 藍韜文 港區國安法

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