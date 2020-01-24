稱曾是SARS疫廈 街坊：一直用紙巾撳𨋢

瀝源邨有不少長者，昨部分進出祿泉樓的年長男子無戴口罩；邨內公園亦有少數長者無戴口罩，或把口罩拉到下巴。與確診者同住祿泉樓8樓的曾小姐說，住戶大部分為長者，懷疑部分仍未得知大廈內有人感染，衛生意識較弱，經常不戴口罩，擔心他們容易感染。

居民：住戶多長者 有人不戴口罩

曾小姐又稱，7樓和10樓都有患者，她所住單位被「夾住」，近日進出大廈都戴手套；任職飲食業的她亦因而被要求停工14天，認為安排亦合理。

居於12樓的周女士說不太擔心染病，稱2003年SARS時祿泉樓也有人「中招」，近日多輛救護車出入令她想起當年。她說，由SARS起便以紙巾助開門和按升降機掣，認為自己感染風險不高。她在物流公司任職包裝，公司已着她放假，待化驗呈陰性才上班。

有確診患者曾到沙田街市購物，在街市賣雜貨的店主蘇小姐說「有少數阿叔會唔戴口罩嚟買嘢」，她會自行走開一兩米才與他們交談，如有人沒妥當戴口罩，亦會提醒他們戴好口罩再說話。她有自備搓手液，又勤洗手，不太擔心受感染；如衛生防護中心收集她的樣本，也願意參與。

至於有確診者光顧的禾輋廣場和平餐室昨午照常營業，員工李小姐說不是太擔心感染，因餐廳每天都大清潔兩次，客人用膳後亦會用漂白水清潔桌面，認為已做足預防。另一間有確診者曾前往的意樂餐廳，員工表示不太清楚情况，但每日都有做清潔。

（抗疫新階段）