附近有7校 小學家長為周一復課擔憂

瀝源邨祿泉樓及福海樓（確診救護員所住大廈）步程約3分鐘，附近有7間中小學，其中聖公會主風小學位處兩大廈之間，其餘有沙田崇真學校、天主教聖華學校、浸信會呂明才中學、東華三院馮黃鳳亭中學、沙田培英中學及沙田蘇浙公學。

聖華副校長：視乎疫情考慮延復課

小四至中二生下周一復課，天主教聖華學校副校長楊小麗稱，有數名學生居住祿泉樓，校方一直有與家長保持聯絡，關心他們的情緒等，他們目前健康良好。她稱，校方收到個別家長反映，對下周復課有憂慮，擔心有染疫風險，校方會再視乎疫情、教育局指示、法團校董會決定，考慮有否需要延遲復課。

楊表示，學校一直為復課準備，上周有公司到校噴灑消毒塗層，開學的探熱措施已備妥，亦已遵照教育局指引規劃課堂及暫停大型集會等。

中學生：上下課走少人路徑

中三至中五學生上周三（5月27日）已復課。浸信會呂明才中學中三陳同學說，得悉祿泉樓爆發疫情，上課和下課會選擇較少人經過的路徑，減少與其他人接觸。他說，課堂內已沒有小組討論，下課後亦減少與同學有其他活動，不太擔心會受感染。

教育局稱，一直就復課安排及最新情况與衛生防護中心保持緊密聯絡，會密切留意疫情最新發展，並聽取衛生專家的意見；如有需要，會通知學校採取相關防疫措施。

（抗疫新階段）