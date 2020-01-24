祿泉樓居民搬離 袁國勇：走散好弊 批檢測速度太慢 200人未交樣本

明報記者

本港累計個案升至1094宗，昨共增6宗確診，兩宗為巴基斯坦輸入個案及與輸入個案有關。另外4名祿泉樓女患者介乎56至78歲，平日主要到街市、超市等，連同蔬果包裝女工及其丈夫，群組6人中，除了居於祿泉樓10樓的56歲女（第1091宗個案），其餘5人均曾到瀝源廣場，足迹遍佈普通科醫生李玉棠診所、瀝源街市及超市等；而禾輋廣場、沙田好運中心及沙田街市，均分別有3名確診者去過。此外，56歲女於5月30日病發，據悉其病毒量相對高，病毒數值（Ct value）達18。

5患者曾到瀝源廣場

衛生署人員昨早到祿泉樓大堂收集深喉唾液樣本，居民均戴上手套或以紙巾按大門密碼及開門，另有零星居民執拾行李搬離，有人帶同鸚鵡離開；居於7樓的陳小姐說準備一家四口搬走。

播疫5可能：大門𨋢信箱食肆超市

樓高15層的祿泉樓有532伙，住戶人數約1250，據悉，居8樓的蔬果包裝女工和丈夫，與同層68歲及78歲患者的單位相近；亦與居住10樓、56歲患者的單位編號相同。綜合住戶描述及記者觀察，祿泉樓有4部升降機，通往雙數或單數樓層各有兩部；信箱按樓層分配，8至15樓信箱位於雙數升降機大堂。大廈有3個出口，兩個在地面，另一個在3樓，接駁行人天橋。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，感染源頭有很多可能性，未必是最先確診者傳開，而是可能一起暴露於病毒源頭，除了共用升降機、信箱空間及大門，居民可能會去同一食肆及超市，「最擔心是食肆，會除口罩，風險會較大」。至於確診居於同邨的救護員有無可能在邨內感染，他說不知道，需盡快完成檢驗。對於有居民搬走，袁國勇說：「好弊！走散了。」他認為居民搬離或致疫情擴散，應盡早替所有祿泉樓居民驗病毒，才能決定下一步策略。

梁子超籲居民免到公眾地方

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超昨在港台稱，病毒測試不排除有假陰性或其後病發的個案，不認同居民撤離，擔心引起廣泛社區傳播。他建議居民接受醫學監察14天，避免到公眾地方，若從事院舍、醫院及接觸大量顧客的高危職業，應暫停上班。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，會向患者曾到的藥房、餐廳、超市、街市等都會派發樣本瓶，以找出隱形傳播鏈。祿泉樓至昨收回約1000樣本瓶，已驗700個樣本。曾運送染病包裝女工的確診救護員住在瀝源邨褔海樓，同樓約有2260名居民，衛生署暫沒為他們驗病毒。包裝女工同事所住的葵聯邨聯悅樓則有2000多名居民，收回1600個樣本，已驗400多個，全部陰性。

（抗疫新階段）