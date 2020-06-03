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禁電子煙草案停審議 食衛局稱擬下屆再提案

【明報專訊】立法會一連兩天出現法案委員會停止工作。政府計劃立法全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」，負責處理相關工作的立法會法案委員會昨表決決定停止運作，委員會主席郭偉強說，今屆立法會已不夠時間完成審議工作。食物及衛生局表示，會考慮在下屆立法會將條例草案重新提交立法會。

主席郭偉強：不可能未來兩周每日開會

政府前年推出《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，計劃全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」。立法會審議該條例草案的法案委員會昨以8票贊成、4票反對、1票棄權，決定停止工作。委員會主席、工聯會郭偉強說，委員會仍要開10次會才能完成審議，但若要趕及今屆會期將條例草案提交大會，要在6月中之前完成工作，即未來兩周要每日開一次會，並無可能。

陳沛然：有法例不斷加會審

醫學界議員陳沛然反對停止工作，他說疫情期間部分會議要取消，現時剛剛恢復就不開會，給市民的觀感不好。他又質疑部分法例不斷加會審議，為何禁電子煙不能加會。

食物及衛生局副秘書長阮慧賢表示，一定會考慮在下屆立法會再將條例草案提交審議。

香港吸煙與健康委員會對法案委員會的決定表示失望及遺憾，認為拖延禁電子煙等會對公共衛生造成嚴重影響。加熱煙關注組則認為，法案委員會中止審議是最合理的結果，重申應將加熱煙納入控煙框架規管，而非禁止。

審議禁電子煙的法案委員會已是今年第二個因不夠時間審議而停止工作的法案委員會，前日審議專營的士立法的法案委員會同樣投票通過停止工作。今日處理垃圾收費的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會開會，主席馬逢國日前表示，今屆立法會餘下時間無多，是否可「爽手」完成審議草案，取決於是否可加會，但承認條例草案在內會及大會階段仍有變數。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕在家工作 新型冠狀病毒 拉布 立法會 加熱煙 電子煙

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