病毒繁殖率新高 梁卓偉倡零售運輸業定期驗毒

1名病者可傳1.86人

據港大公共衛生學院統計，截至5月26日，本港新型冠狀病毒本地個案的即時繁殖率已達1.86，代表1名染病者可將病毒傳染給1.86人，是1月底本港疫情爆發以來最高水平（見圖）。即時繁殖率是以患者發病時間計算，港大稱最新數字已包括昨日確診的4宗瀝源邨群組個案。

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，近日本港出現本地群組，例如瀝源邨群組，令本地個案的即時繁殖率急增，他擔心本港可能出現第二波爆發，但仍要觀察瀝源邨群組是否擴散。梁又說，連同昨日新確診的4宗本地個案，瀝源邨（及貨倉）群組至今已有9人，有可能是由1人傳染給8人，不排除會有更多人確診，但不能確定瀝源邨已發生「超級傳播效應」，因群組當中部分人發病時間較早，包括嘉里貨倉有兩名員工（非居於瀝源邨）是在4月底發病，不排除群組發生了多代傳播。

政府一直主張防疫措施要「張弛有度」，本身是政府抗疫專家顧問的梁卓偉說，不能一次過放寬防疫措施，過去數月的疫情顯示，單靠市民戴口罩並不足夠，要配合社交疏離和檢測追蹤等措施，例如政府2月安排公務員在家工作，病毒即時繁殖率被壓至低過1，但3月初公務員復工，即使市民仍維持戴口罩，病毒繁殖率隨即回升至接近1.5水平，之後政府再次安排公務員在家工作，以及實施關閉酒吧等措施，病毒即時繁殖率再次回落。

稱不應再放寬措施 可復課

被問及近日病毒即時繁殖率再次突破1，是否因政府近日逐步放寬防疫措施，梁卓偉未正面回應，表示現時不宜再放寬限聚及口岸措施，但學生可按原定時間復課，不過要留意會否出現與學校有關的爆發。

梁卓偉說，港大早前的研究發現，冠狀病毒容易出現「超級傳播效應」，即由1人傳染給多人，SARS和MERS都有類似情况，而今次新型冠狀病毒疫情，本港亦出現酒吧群組、婚宴群組及佛堂群組等幾個大型群組，約八成本地傳播是由兩成患者引起。梁表示，難以找到誰是兩成容易傳播的患者，故應增加檢測量，建議將全港公私營每日病毒檢測量增至1萬個，尤其針對高風險群組，包括為零售業、運輸業從業員等定期檢驗病毒。

（抗疫新階段）