限聚令延至6‧18 跨反修例周年 申遊行團體斥借疫打壓 袁國勇：有群組感染難免延長

明報記者

食物及衛生局昨宣布，3月底刊憲、生效期3個月的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F）及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》（599G），將延長兩個月至8月31日，同時延長《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）一個月，《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）則延長三個月。在上述599G法律框架下，禁止公眾場所群組聚集延長14日，至6月18日（見表）。

申6‧7遊行料不獲批

學生動源：警再毋須想理由

反修例運動一周年臨近，籌備6月7日「6．7學生與市民同行—重燃之路遊行」的學生動源召集人鍾翰林表示，早前已就遊行與警方開會，警方昨來電表示因限聚令延長，「無乜機會會批（不反對通知書）」。學生動源今天會到警署拿文件，鍾相信文件就是「反對通知書」，認為「無疑是另類的政治打壓」，「警察好似不斷找一個正當理由來反對遊行，現在不用想了」。警方至截稿未有回應。

民間集會團隊質疑不停課停工

民間集會團隊正申請6月12日於添馬公園舉辦「末日求生 超限戰爭」集會。發言人劉穎匡稱未與警方開會，但亦對獲批不反對通知書不樂觀，預料或需改時間或集會形式，現會留意六四當晚情况再決定。他質疑政府是否「真心想防疫」，「為何只延長599G，不停課、停工？如果一次過（同時停課、停工），我無嘢講」。

食衛局長陳肇始昨多次被問延長限聚令有否政治含意，她多番表示只是基於公共衛生考慮而制定有關措施，又稱在599G下，球賽等其他大型公衆聚集同樣不被建議舉行。至於是否只要一日有零星本地個案，限聚令就要一直永久延續，她說今次本地個案有別於10多日前的梨木樹個案，「有一些本地個案會傳染多個不同個案……這些都是考慮因素」。

被問應否去六四集會

張竹君：沒必要聚會可減則減

被問應否去六四等集會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說：「沒有必要去的聚會，無論吃飯，還是其他（活動），可以減少就減少。」

陳肇始稱，基於疫情不穩定，有需要繼續限制香港和其他地方的人口流動，實施強制檢疫措施；同時要引入機制，評估個別國家地區的強制檢疫要求，令香港及有關國家可有一定程度的人員往來。政府將賦權食衛局長把世界各地分為兩類指明地區，由第一類地區抵港者要接受檢疫；由第二類指明地區抵港者，在符合條件下（例如新型冠狀病毒測試呈陰性），即可獲免除強制檢疫要求。

陳肇始：研放寬粵澳來港人流

陳又稱，本港一直和內地及澳門衛生部門保持緊密溝通，現階段認為較有條件有限度放寬廣東省及澳門來港人流，首階段先考慮便利必要來往粵港或港澳的人，詳情稍後公布。她補充，正研究「香港的健康碼」，包括研究如何互認檢疫措施、測試及實驗室等。食衛局副秘書長陳偉基解釋，健康碼大前提是保障旅客私隱，「只是互認，不是互通」。

（抗疫新階段）

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