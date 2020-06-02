【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度

勞福局長羅致光（CK）噚日陪同何啟明見記者，話有好多人問佢係邊個揀啟明，佢話「咁梗係我揀啦」，仲話第一個諗嘅人就係何啟明，佢係考慮到對政治嘅認識同過往工作經驗。被問到搵工聯會嘅人做副局係唔係政治酬庸，CK就話冇諗過，即使政府有需要同友好政黨建立良性關係，但都唔係搵何啟明嘅主要原因。

何啟明做立法會議員時多次話要爭取「失業援助金」，幫失業打工仔；噚日被問到做咗副局之後仲會唔會繼續爭取時就話，入咗政府要更加闊咁去睇整體點幫到有需要嘅人，會繼續將意見帶入政府，但喺唔同崗位就會用唔同角度處理問題，不過會不忘初心為打工仔，唔同意背棄打工仔嘅講法。

講英文成焦點 CK出手

何啟明講英文都成為焦點，但佢答英文提問時答得好短，並拎出「貓紙」，CK都出手話幫手答其中一條與政策有關嘅問題。何啟明講英文主要嘅內容都係話會「try my best（盡力）」向局長學習「make good policy（做好政策）」。政府出嘅英文transcript就變為「make good policies」。