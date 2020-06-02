開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」

渠務署工程師袁佩姍說，石硤尾公園蓄洪池項目仍在勘探及設計，會透過社區組織諮詢居民，以完善設計，最快下屆立法會才申請工程撥款。項目佔地約1公頃，與城大學生宿舍一街之隔。

香港不但地上空間不足，地下亦佈滿管線及樓宇樁柱，可作蓄洪池的空間有限。渠務署工程師張飛傑表示，該署主要採用「防洪三招」，包括「上游截流」（雨水排放隧道截取山上徑流）、「中游蓄洪」及「下游疏浚」（疏通排水渠）以加強排洪能力。

正規劃建造6個地下蓄洪池

全港現有4個蓄洪池，位於大坑東、上環、跑馬地及觀塘安秀道，合共可暫存約18.7萬立方米雨水（約等於75個標準泳池容量）；為應付極端天氣帶來的降雨量，該署正規劃建造6個地下蓄洪池，提供額外約18.1萬立方米儲水量，提升市區防洪力，目前未定施工次序及建造金額等。

袁佩姍稱，現已落成的蓄洪池以全封閉式建造，初步構思石硤尾公園蓄洪池以開放式設計，市民可看到池內情况。她說現有蓄洪池以明挖回填方式興建，施工期較短，惟施工期間需封閉數年，市民無法享用公園設施；該署會評估成本及對居民影響，再決定施工方式。

袁又表示，石硤尾公園地底建造的蓄洪池約5米深，會有保障市民安全措施，例如控制入水量，避免滿溢，另會考慮抽取部分雨水用作灌溉及冲廁等。

上世紀90年代，彌敦道在暴雨期間嚴重水浸，渠務署於大坑東遊樂場地底建造蓄洪池，惟界限街與大坑東道一帶於2004、2008、2014年仍有水浸，該署研究後初步敲定兩個選址，包括上游位置的石硤尾公園，及「擴建」現有大坑東蓄洪池，落成後可紓緩該區水浸，而尖東百周年公園的蓄洪池，則可紓緩介乎柯士甸道與加連威老道的一段漆咸道南的水浸風險，而該處現時是全港5個水浸黑點之一。

明報記者 馬耀森