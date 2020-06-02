稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑

官睇片看不到 保安被追問改稱「唔肯定」

被告為報稱教大學生吳嘉兒（21歲）、樹仁學生鄭家朗（19歲）及城大畢業生何秀儀 （21歲），各被票控一項違反《立法會(權力及特權)條例》所發出的行政指令；何秀儀另被控一項普通襲擊。

立法會一級保安助理許耀德供稱，去年3月16日鄭家朗發言後，拿出一部「擴音機仔」並離座，同時有兩名女子戴面具衝前。他稱當時坐於主席台旁，見狀便以「大字形」阻擋最前方的女子，但該女子無理會，最後兩人「左膊撞左膊」，令他失平衡倒地，左手疼痛無法活動，由他人攙扶離場。他稱後來得知該女子為何秀儀。

控方在庭上播出兩段案發時不同角度的片段，裁判官何俊堯表示「由始至終都見唔到佢 (何秀儀) 左膊掂過你左膊喎，佢左膊都同你左膊唔同水平」，許耀德回應「當時太快」，何官追問「咁即係點呢？」許就表示「唔肯定」。案件今續。

【案件編號：ESCC2312/19、ESS33914-16/19】