官指警員不誠實 留學生襲警罪脫

官：警未能解釋被告上警車後受傷原因

被告譚皓宇原被控去年8月4日在黃大仙警署外的警察便裝車內，襲擊警員沈鴻源。沈早前供稱被告在車上掙扎，兩度以頭撞向他的面。

鍾官裁決表示，警方拍攝片段所見，被告上警車前未見有傷勢，但醫院和警署拍攝的相片顯示被告滿身傷痕，包括鼻部骨裂、頭有擦傷及瘀傷等。鍾官指出，被告的嚴重傷勢必然是多次撞向硬物所致，相信警員一定察覺到，惟警員供辭沒提及被告曾撞硬物，亦未能解釋被告傷勢來源。

鍾官又稱，警員供稱左面疼痛、左手手指反甲，驗傷報告卻說他左手輕微扭傷及右眼輕微觸痛，兩者有矛盾，故不接納警員為誠實可靠的證人，裁定被告一項襲警罪名不成立。

另外，20歲學生林子浩涉於去年10月1日參與包圍黃大仙紀律部隊宿舍，遭驅散時向警擲磚，早前在區院否認一項暴動罪。控方昨結案陳辭稱作供兩警可靠，充分印證被告與其他暴動參與者有共同目的；辯方形容兩警在「兵荒馬亂」下拘人，質疑他們供辭可信性。案件押後今午裁決。

【案件編號：KTCC1504/19、DCCC 55/20】

（反修例風暴）