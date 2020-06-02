港聞

港聞二

官指警員不誠實 留學生襲警罪脫

【明報專訊】24歲留英大學生涉去年8月在黃大仙參與示威，被指被捕後在警車用頭撞警員，早前否認一項襲警罪，昨在觀塘裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官鍾明新指出，警員作供時未能解釋被告上車前無恙，上車後卻出現鼻部骨裂及頭部瘀傷等傷勢的原因，加上警員作供與醫療報告有矛盾，認為警員非誠實可靠證人，裁定被告脱罪。

官：警未能解釋被告上警車後受傷原因

被告譚皓宇原被控去年8月4日在黃大仙警署外的警察便裝車內，襲擊警員沈鴻源。沈早前供稱被告在車上掙扎，兩度以頭撞向他的面。

鍾官裁決表示，警方拍攝片段所見，被告上警車前未見有傷勢，但醫院和警署拍攝的相片顯示被告滿身傷痕，包括鼻部骨裂、頭有擦傷及瘀傷等。鍾官指出，被告的嚴重傷勢必然是多次撞向硬物所致，相信警員一定察覺到，惟警員供辭沒提及被告曾撞硬物，亦未能解釋被告傷勢來源。

鍾官又稱，警員供稱左面疼痛、左手手指反甲，驗傷報告卻說他左手輕微扭傷及右眼輕微觸痛，兩者有矛盾，故不接納警員為誠實可靠的證人，裁定被告一項襲警罪名不成立。

另外，20歲學生林子浩涉於去年10月1日參與包圍黃大仙紀律部隊宿舍，遭驅散時向警擲磚，早前在區院否認一項暴動罪。控方昨結案陳辭稱作供兩警可靠，充分印證被告與其他暴動參與者有共同目的；辯方形容兩警在「兵荒馬亂」下拘人，質疑他們供辭可信性。案件押後今午裁決。

【案件編號：KTCC1504/19、DCCC 55/20】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
反修例運動延續 支持反對各佔四成
反修例運動延續 支持反對各佔四成
考慮子女未來 一家四口提早移民
考慮子女未來 一家四口提早移民
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
專欄：科技的初衷／文：章濤
專欄：科技的初衷／文：章濤
17歲男生學校天台墮斃
17歲男生學校天台墮斃
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費