港聞

港聞二

外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧

【明報專訊】灣仔時鐘酒店前年3月發生倫常慘劇，52歲外婆帶6歲外孫飲茶和買玩具後，涉攜外孫到時鐘酒店，用背包帶勒斃對方，又阻止急救員為外孫急救，稱外孫有精神病。被告昨在高院否認謀殺罪受審，被告女兒庭上供稱母親曾患精神病，但疼愛外孫，甚至代入母親的角色照顧，已原諒母親。

被告簡桂芳（案發時52歲），被控於2018年3月18日，在香港謀殺鄭霆軒Endless（終年6歲）。

女兒搬離 婆孫同住

案發日買刀 再帶飲茶買玩具

控方開案陳辭表示，被告與死者同住馬鞍山，是死者的主要照顧者。案發當日，被告曾在五金店購買一把刀，其後帶外孫與朋友飲茶，之後三人再到數碼港及華富商場，被告買玩具給死者。

圖阻救護員急救

傍晚5時半，被告與事主入住灣仔一時鐘酒店，其間在房內謀殺死者。救護員於翌日凌晨接報到場，發現死者臉和頸有瘀痕，被告表示自己已勒死外孫，並稱死者患精神病，試圖阻止救護員為死者做心肺復蘇。控方形容，本案關鍵在於被告謀殺死者時的精神狀况。

被告女兒、死者生母黃詩敏供稱，現為私營婦產科診所助護主管，在兒子1歲後搬離馬鞍山的家，但不時與兒子吃晚飯和溫習。她在盤問下表示，被告長期患精神病，早年曾試圖吊頸自殺，但她誕下兒子後，被告便一直幫忙照顧，讓她可外出工作，她對被告照顧兒子的表現亦感滿意。

黃又稱，被告會接送兒子上學，對兒子的課業表現上心，亦定期帶兒子到公園玩，甚至願意支付高昂醫藥費，讓兒子由專科醫生診治，同意被告非常疼愛兒子，甚至代入母親的角色，「健康、情緒、學習，（兒子）全個人佢都好擔心」。

男童致電母親稱去玩 好開心

黃又表示，兒子和被告案發當日曾致電她，告知「去咗玩，好開心，晏啲先返屋企」，並因「玩得好攰，所以想搵間房瞓」，形容被告與平常的表現有些不同。她同意被告當日的所作所為與其常性不符，自己亦已原諒被告。案件今續。

【案件編號：HCCC210/19】

上 / 下一篇新聞

李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
反修例運動延續 支持反對各佔四成
反修例運動延續 支持反對各佔四成
考慮子女未來 一家四口提早移民
考慮子女未來 一家四口提早移民
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
專欄：科技的初衷／文：章濤
專欄：科技的初衷／文：章濤
17歲男生學校天台墮斃
17歲男生學校天台墮斃
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費