外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧

被告簡桂芳（案發時52歲），被控於2018年3月18日，在香港謀殺鄭霆軒Endless（終年6歲）。

女兒搬離 婆孫同住

案發日買刀 再帶飲茶買玩具

控方開案陳辭表示，被告與死者同住馬鞍山，是死者的主要照顧者。案發當日，被告曾在五金店購買一把刀，其後帶外孫與朋友飲茶，之後三人再到數碼港及華富商場，被告買玩具給死者。

圖阻救護員急救

傍晚5時半，被告與事主入住灣仔一時鐘酒店，其間在房內謀殺死者。救護員於翌日凌晨接報到場，發現死者臉和頸有瘀痕，被告表示自己已勒死外孫，並稱死者患精神病，試圖阻止救護員為死者做心肺復蘇。控方形容，本案關鍵在於被告謀殺死者時的精神狀况。

被告女兒、死者生母黃詩敏供稱，現為私營婦產科診所助護主管，在兒子1歲後搬離馬鞍山的家，但不時與兒子吃晚飯和溫習。她在盤問下表示，被告長期患精神病，早年曾試圖吊頸自殺，但她誕下兒子後，被告便一直幫忙照顧，讓她可外出工作，她對被告照顧兒子的表現亦感滿意。

黃又稱，被告會接送兒子上學，對兒子的課業表現上心，亦定期帶兒子到公園玩，甚至願意支付高昂醫藥費，讓兒子由專科醫生診治，同意被告非常疼愛兒子，甚至代入母親的角色，「健康、情緒、學習，（兒子）全個人佢都好擔心」。

男童致電母親稱去玩 好開心

黃又表示，兒子和被告案發當日曾致電她，告知「去咗玩，好開心，晏啲先返屋企」，並因「玩得好攰，所以想搵間房瞓」，形容被告與平常的表現有些不同。她同意被告當日的所作所為與其常性不符，自己亦已原諒被告。案件今續。

【案件編號：HCCC210/19】