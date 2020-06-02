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17歲男生學校天台墮斃

【明報專訊】一名17歲穿校服中學生，昨晨被發現倒臥在沙田一間中學操場，送院後證實死亡。警方經調查後相信他從高處墮下，現場檢獲一本以穿越時空為主題的科幻小說。

現場為馬鞍山恆光街10號香港中國婦女會馮堯敬紀念中學。早上6時許，警方接獲附近居民報案稱一名少年倒卧於操場地面，警員接報到場，少年昏迷送往威爾斯親王醫院後證實死亡。警方於現場無檢獲遺書，初步調查相信少年從學校天台墮下，事件無可疑，死因有待驗屍確定。

現場消息稱，死者為該校學生會前會長，性格孤僻，3年前證實患讀寫障礙，學習上有特別需要。死者為家中獨子，父親曾任醫護助理，近日失業。死者喜愛動漫，近日愛看一本以穿越時空為主題的科幻小說，相信做一場儀式可穿越時空。警方在現場檢獲該本小說，以及一個有錫紙包着的眼罩。初步調查相信死者凌晨4時進入學校，約6時由7層高的天台墮下。

教育局發言人對事件表示難過，並已聯絡校方跟進。局方稱，已於4月初和5月初向全港學校發出函件，提醒關注學生分階段復課的精神健康，當中包括「就復課為學生提供情緒支援的指引」，讓教師了解協助學生處理因疫情可能產生的情緒和重新投入校園生活的方法。馮堯敬中學亦向家長發通告稱全校師生對事件感惋惜和難過，校方已啟動危機處理小組，跟進有需要學生情緒，及為涉事家庭提供協助。

指復課高危 心理學家籲多留意學童情緒

臨牀心理學家葉妙妍指出，近日學生復課，要重新面對學習上的困難、人際關係及情緒等問題，易感絕望；加上疫情下校方及家長可能較着重防疫措施，減少對學生關心，故是學童自殺高危時期。她呼籲校方及家長多留意學童情緒變化，並希望年輕人珍惜生命，面對困難時向人求助。

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