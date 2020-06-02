研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放

亞太總部倘遷港 料大過星總部

Uber上周宣布，計劃12個月內將亞太區總部遷出新加坡，並搬來香港，條件是港府將汽車共乘合法化，但這爭議自Uber於2014年打入香港市場起已持續：Uber要求政府拆牆鬆綁，政府則堅持法例，稱載客取酬要有出租汽車許可證，否則屬違法「白牌車」，雙方拉鋸多年。鍾志霆接受本報訪問稱，Uber最近一年加強與政府、立法會及其他持份者溝通，與政府亦有非正式對話，感受到政府態度轉趨開放，對Uber提出的建議開始「感興趣」。

現時亞太區中，Uber在台灣、印度、澳洲、日本等地亦有業務，但包括新加坡等東南亞大部分地區的業務已出售。鍾說，Uber正考慮不同地點作亞太區總部選址，屬意仍有業務的地方，較傾向香港，若能成事，相信規模會較現時數百人的新加坡地區總部規模更大，亦考慮引入小巴、船等服務。

客量回復1月七成 密切留意國安法影響

香港過去一年處「完美風暴」，有說示威影響生意，亦有說「國安法」打擊投資信心，鍾沒透露社會運動對該公司影響，但他說，出現大型示威時部分公共交通停頓，但市民始終要出行，對乘車服務仍有需求。至於「國安法」，鍾說仍在觀察情况，數據安全對創科公司非常重要，會密切留意「國安法」對數據影響。

此外，疫情下市民減少外出，影響香港運輸業，鍾說今年2月中較1月中的行程數目減少約45%，近期已恢復到1月中的七成水平，相信疫後更多市民願意嘗試科技、更接受無現金交易，加上近期不少人失業或減薪，故平台的司機數目亦有增長。

當局：的士可回應「點對點」需求 研重推法案

立法會審議「專營的士條例」的法案委員會昨決定停止運作，政府表示，仍認為專營的士可回應社會對「點對點」公共交通服務的新需求，又說會因應社會意見及情况，以考慮會否在下屆立法會會期重新提交草案。

明報記者 畢嘉敏