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測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場

【明報專訊】港鐵沙中線紅磡至金鐘段（過海段）預計2022年首季通車，為配合東鐵線伸延至過海段，港鐵計劃今年中完成更換東鐵線新信號系統後，逐步將東鐵線12卡列車更換9卡列車，並以「混合跑」方式行駛。據了解，港鐵日前深夜測試新信號系統期間，青衣車務控制中心顯示屏突無法顯示多列參與測試列車資訊。消息人士預料，受事件影響港鐵需押後「混合跑」安排至7月或之後。

原擬月中「混合行走」 料延至7月後

港鐵昨回應稱，東鐵線新信號系統及新9卡列車正做最後階段測試，及與有關部門進行各項審批，在妥善做好各項測試確保車務營運安全及獲政府同意後，新信號系統及新9卡列車預計今年中起陸續投入服務。機電署至截稿前未有回覆。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，據知港鐵原計劃6月中在東鐵線引入9卡列車與12卡列車混合行走，但日前測試出現信號系統問題，故現要暫停引入9卡列車，先找出事故原因，暫未知推遲到何時。

列車數據未能顯示 或軟件出錯

消息人士透露，日前東鐵線測試新信號系統期間，青衣車務控制中心顯示屏突然無法顯示參與試車的列車資訊，「不知為何列車數據未能傳送到車務控制中心」，令職員無法掌握列車實時位置，需暫停試車，機電工程署人員亦得悉事件。

消息人士稱，事件或涉電腦軟件程式出錯，「電腦出現程式有誤不出奇」，料港鐵需與廠商跟進，並重新測試系統，相信難按原定時間於6月內引入「混合跑」安排。

林卓廷批隱瞞 促交代事故

立法會鐵路事宜小組委員會成員、民主黨林卓廷說，東鐵線新信號系統測試已達尾聲，若今次事故屬實，港鐵需向外交代，特別是東鐵線涉更換新車及新信號系統，令人擔心未來能否成功磨合，批評港鐵不開誠布公。

明報記者

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