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「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所

【明報專訊】明愛醫院眼科醫生離職後私人執業，兩名在職的醫院副顧問醫生此後涉66次轉介病人予其私人診所，其中一名全職醫生更涉隱瞞院方到診所應診及盜竊醫院藥物，被捕後警誡下稱「為咗病人着想，因有啲病人等唔切醫院」。3名眼科醫生否認串謀公職人員行為失當等罪，昨日在區域法院受審，控方案情透露其中一人曾在短訊自詡「頂級經紀」，並稱3人「一齊工作」。

3名被告依次為邱承建（40歲）、兄弟朱東麒（46歲）及朱東恒（43歲），現已離開明愛醫院。3人共同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪，朱氏兄弟則各自被控串謀邱干犯公職人員行為失當罪，邱另被控一項盜竊罪。

控3醫 護士：一稱月收3萬轉介費

據控方開案陳辭，3名被告案發時均出任明愛醫院眼科駐院醫生，其中朱東麒屬兼職醫生，同時在尖沙嘴經營一間名為「Eye & Face」眼科私人診所。控方稱，邱承建及朱東恒2012年1月至2016年6月期間，擅自將66個明愛醫院病人及26份病人紀錄轉介予朱東麒經營的「Eye & Face」診所。有明愛醫院護士向控方稱，邱承建曾表示每月可從朱東麒取得2萬至3萬元轉介費，某次前往「Eye & Face」診症更額外獲2萬元診金。

一人另涉偷藥 自詡「頂級經紀」

控方更披露3名被告短訊，3人曾稱「一齊工作」，邱承建亦答應朱氏兄弟從明愛醫院「找多些病人」，並說「一推一拉」，「Thanks，top agent（感謝，頂級經紀）」，「Yes all other eye doctors can go eat shit. They never refer. （其他眼科醫生可以去吃屎，他們永不能轉介）」。

另外，邱承建曾於2016年在無通知醫管局下多次在「Eye & Face」診症。邱被捕後在警誡下說，「我係有轉介過醫院啲病人畀兩位朱醫生，因為我為咗病人着想，因有啲病人等唔切醫院，我咪介紹舊同事畀病人考慮」，並強調「無收過任何利益」。明愛醫院規定醫生不允許開藥給自己，邱承建卻於2016年5月着護士以護士名義開藥給自己，終獲院方配出29瓶滴眼劑和9支眼藥膏，部分藥物更在「Eye and Face」診所搜出。案件今續。

【案件編號：DCCC1092/18】

相關字詞﹕區域法院 眼科 明愛醫院 盜竊罪 公職人員行為失當

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