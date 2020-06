「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所

3名被告依次為邱承建(40歲)、兄弟朱東麒(46歲)及朱東恒(43歲),現已離開明愛醫院。3人共同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪,朱氏兄弟則各自被控串謀邱干犯公職人員行為失當罪,邱另被控一項盜竊罪。

控3醫 護士:一稱月收3萬轉介費

據控方開案陳辭,3名被告案發時均出任明愛醫院眼科駐院醫生,其中朱東麒屬兼職醫生,同時在尖沙嘴經營一間名為「Eye & Face」眼科私人診所。控方稱,邱承建及朱東恒2012年1月至2016年6月期間,擅自將66個明愛醫院病人及26份病人紀錄轉介予朱東麒經營的「Eye & Face」診所。有明愛醫院護士向控方稱,邱承建曾表示每月可從朱東麒取得2萬至3萬元轉介費,某次前往「Eye & Face」診症更額外獲2萬元診金。

一人另涉偷藥 自詡「頂級經紀」

控方更披露3名被告短訊,3人曾稱「一齊工作」,邱承建亦答應朱氏兄弟從明愛醫院「找多些病人」,並說「一推一拉」,「Thanks,top agent(感謝,頂級經紀)」,「Yes all other eye doctors can go eat shit. They never refer. (其他眼科醫生可以去吃屎,他們永不能轉介)」。

另外,邱承建曾於2016年在無通知醫管局下多次在「Eye & Face」診症。邱被捕後在警誡下說,「我係有轉介過醫院啲病人畀兩位朱醫生,因為我為咗病人着想,因有啲病人等唔切醫院,我咪介紹舊同事畀病人考慮」,並強調「無收過任何利益」。明愛醫院規定醫生不允許開藥給自己,邱承建卻於2016年5月着護士以護士名義開藥給自己,終獲院方配出29瓶滴眼劑和9支眼藥膏,部分藥物更在「Eye and Face」診所搜出。案件今續。

【案件編號:DCCC1092/18】