巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬

首日即要求「承接費」 每人1萬

被告歐智威（49歲）2012年12月至2013年6月間，是其中一班警員訓練課程的副班主任，負責步操訓練和紀律事宜。控方開案陳辭表示，根據警察學院指引，受訓學警每月需支出約為2200元「班費」，包括洗衣和膳食費等。惟在學警受訓的第一日，被告聲稱每人須付1萬元班費，包括一筆「承接費」，用作接收上屆學警遺下的電腦、熨斗等物資，當中涉款共18萬元。

受訓中途，被告提出為學警製作紀念相冊，要求眾人支付6萬元。至訓練尾聲，被告又訓示學警要向他送禮，收取了1萬元的Photoshop軟件費。但控方強調，被告聲稱的「承接費」事實上不存在，因上屆學警只留下小量用品，警察學院亦會免費提供必需物資及派發結業刊物。

紀念冊收6萬 代購無標籤感冒藥

控方稱，被告亦稱能代購「很厲害」的感冒藥，先後數次向學警提供藥物。惟該些藥樽無標籤和藥名，涉款共3萬至4萬元。

另於受訓期間，有學警不滿班費過高，向班主任、另一警長江利東投訴。被告知悉後訓示全班，稱若有人問及高昂班費，學警要回答自己有需要才花費，例如經常吃外賣。

控方透露，被告揚言認識不同部門的高級警官，一旦有人惹他不快，他能為該人「帶來麻煩」，故該批學警不敢違抗。

時任學警班主任江利東供稱，曾就班費向被告查詢，被告稱想用班費為學警舉辦生日會，建立團結精神。江利東認為應透過免費的活動建立團結，故要求被告退回班費。

【案件編號：DCCC 816/19】