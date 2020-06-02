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港聞二

巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬

【明報專訊】在警察學院擔任30名學警副班主任的警長，半年間涉嫌巧立名目向學警收錢及騙款約50萬元，理由包括承接上一屆學警的物資、製作相冊，以及因學警傷風、感冒和肚痛，提供總值3萬至4萬元藥物等（見表）。該警長早前否認以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員行為失當共4罪，昨在區域法院受審。控方透露，被告多次威脅可令學警無法畢業，即使順利畢業，被告也可動用警隊人脈，令他們「吃盡苦頭」。學警擔心仕途受影響，唯有聽命。

首日即要求「承接費」 每人1萬

被告歐智威（49歲）2012年12月至2013年6月間，是其中一班警員訓練課程的副班主任，負責步操訓練和紀律事宜。控方開案陳辭表示，根據警察學院指引，受訓學警每月需支出約為2200元「班費」，包括洗衣和膳食費等。惟在學警受訓的第一日，被告聲稱每人須付1萬元班費，包括一筆「承接費」，用作接收上屆學警遺下的電腦、熨斗等物資，當中涉款共18萬元。

受訓中途，被告提出為學警製作紀念相冊，要求眾人支付6萬元。至訓練尾聲，被告又訓示學警要向他送禮，收取了1萬元的Photoshop軟件費。但控方強調，被告聲稱的「承接費」事實上不存在，因上屆學警只留下小量用品，警察學院亦會免費提供必需物資及派發結業刊物。

紀念冊收6萬 代購無標籤感冒藥

控方稱，被告亦稱能代購「很厲害」的感冒藥，先後數次向學警提供藥物。惟該些藥樽無標籤和藥名，涉款共3萬至4萬元。

另於受訓期間，有學警不滿班費過高，向班主任、另一警長江利東投訴。被告知悉後訓示全班，稱若有人問及高昂班費，學警要回答自己有需要才花費，例如經常吃外賣。

控方透露，被告揚言認識不同部門的高級警官，一旦有人惹他不快，他能為該人「帶來麻煩」，故該批學警不敢違抗。

時任學警班主任江利東供稱，曾就班費向被告查詢，被告稱想用班費為學警舉辦生日會，建立團結精神。江利東認為應透過免費的活動建立團結，故要求被告退回班費。

【案件編號：DCCC 816/19】

相關字詞﹕區域法院 學警 公職人員行為失當 公職人員接受利益 以欺騙手段取得財產罪 警長 警察學院 警察訓練學院

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