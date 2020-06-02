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有別去年青年急增 今年新選民43%中年人

【明報專訊】今年新登記直選選民約40.2萬人，為歷來最多，有別去年以40歲以下年輕人為主，今年新登記選民中，逾四成是41至60歲的中年人。各界普遍相信建制、泛民均有推高登記數字，但負責民主派協調工作的立法會前議員區諾軒說情况「令人擔心」。

3年輕組別新選民按年少三成

在新登記選民中，數目最多是46至50歲群組，增逾4.7萬人，其次則為18至20歲「首投族」，增近4.5萬人。若將41至60歲歸類為中年人，他們佔新選民總數約42.7%，共約17.17萬人。對比去年數字，40歲以下的人中，在21至25歲、26至30歲、31至35歲的年齡組群，新登記選民數字均較去年跌逾三成；41歲以上群組則均較去年上升，當中56至60歲更較去年大升八成（見表）。

對於今年新登記選民以中年人為主，民主黨林卓廷相信建制、泛民支持者都有，但市民普遍對現屆政府極不信任，有民調顯示即使自稱建制派都有三成反對國安法，故相信年長者未必代表傾向建制派。他說或有民主派支持者過往未必投票，但去年至今對警暴、政府及建制派有不滿，因而「忍無可忍」登記為選民，都不出奇。

經民聯梁美芬稱，可能因為香港正值危急存亡，所以有很多人登記做選民，但分析不到中年人的新登記比例較高是否因建制派的「反攬炒」宣傳，亦不肯定新增的有多少建制派支持者。

區諾軒形容情况「令人擔心」。他稱建制、泛民雙方陣營都認真做選民登記工作，問題是哪方較多，「如果愈年輕愈傾向民主派，今次（新登記選民）數字（新增者以中年為主），我無信心說會偏向哪邊陣營」。

馬嶽：青年要登記的 去年已登記

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，年輕人新登記數字較去年少，相信因「要登記的，去年都登記了」，難以超越去年數字；至於中年人，他相信建制泛民「兩邊都有推高」，難料政治取態。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，直選是比例代表制，相信選民登記增加作用不會立竿見影，更關鍵是民主派可否恰當配票。

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