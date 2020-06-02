泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員

總選民淨增長32.2萬

選舉事務處昨發表臨時選民登記冊，今年共有401,893名新登記選民，較去年更多，意味再創回歸後選舉年新高。全港選民共有逾445.5萬人，扣除去世等人數，較去年淨增長32.24萬人。

飲食界增44%最多

外界普遍料民主派在飲食界或有機會搶灘，今年此界別選民數字為7965人，較2016年上升2422人（43.7%）。在2016年，現屆議員張宇人獲2438票，以1791票之差擊敗對手伍永德（647票）。

考慮挑戰此界別的公民黨林瑞華估計，新增選民建制泛民各佔四成，另外兩成為中間票，料或有機會勝出，「未至於無得打，但很需要令中間游離移來（民主派）」。他稱義工共到訪逾3000間食肆協助登記選民，但未知有多少成功。張宇人稱，除了2016年多間食肆因未回覆查訊程序而遭取消選民資格外，飲食界多屆選舉均有7000至8000選民；他稱近月「邊得閒做選民登記」。至於選情，他反問「（我）𠵱家有話去選嗎？」

擬選建測 關兆倫：取態難料

謝偉銓：推動登記見成效

建築、測量、都市規劃及園境界2016年在建制派相爭下，由民主派姚松炎勝出，當時兩名建制派謝偉銓和林雲峯共有3244票，與姚松炎所獲的2491票，相差753票。今年此界別共有9085名選民，較2016年大增1714人（23.3%）。考慮挑戰的建築師關兆倫表示，新增選民數字較想像中多，對此感驚訝，他稱不少選民由「超級區議會」轉回此界別，但現未知年齡分佈，取態難料，故難評估勝算。謝偉銓自言有推動選民登記，認為數字反映了效果。對於選民較2016年大增，他稱經過了4年，「每年畢業的測量師都500人」，增長不算太高。他稱不擔心選情，不會標籤年輕、資深的想法。

體育、演藝、文化及出版界於2016年由馬逢國獲1389票，以580票之差擊敗民主派周博賢（809票）。今年登記數字有4163人，較2016年大增1243人（42.6%）。目前民主派挑戰人選未明，馬逢國稱，多人登記意味更多人可參與選舉，定是好事，他相信增長最多是文化界。至於泛民「搶灘」，他稱並非最關注的事，選民增長意味候選人要更努力爭取支持。

區諾軒稱不會對功能組別選情十分樂觀，建制派亦有動員選民登記，「對面不是省油的燈」，民主派冀在各界別派出最適合人選，無負選民期望。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，民主派銳意「翻盤」的橋頭堡，包括工程界、建測規園界、飲食界及體演文出界，都有相當選民增加，部分多於建制上屆立會勝出的得票差距。他稱可留意進出口界，因建制派多次自動當選，今次較2016年增加近200票，會對建制派造成暗湧。

工程界選民增加1233人，而當年現屆議員盧偉國與非建制代表程明達得票相差達1809票。蔡子強表示要參考2016年的選委會選舉，當時建制泛民所奪選委席數各半。