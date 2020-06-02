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泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員

【明報專訊】立法會選舉9月舉行，民主派目標為「議席過半」（35+），功能組別亦為銳意進攻之地。選舉事務處昨發表臨時選民登記冊，3個民主派有意搶攻的傳統功能組別，選民數字均較2016年一屆大升，新增選民數字多於當年立法會選舉建制與泛民得票的差距。負責民主派協調事宜的立法會前議員區諾軒預料建制派亦會動員登記做選民，不會十分樂觀。

總選民淨增長32.2萬

選舉事務處昨發表臨時選民登記冊，今年共有401,893名新登記選民，較去年更多，意味再創回歸後選舉年新高。全港選民共有逾445.5萬人，扣除去世等人數，較去年淨增長32.24萬人。

飲食界增44%最多

外界普遍料民主派在飲食界或有機會搶灘，今年此界別選民數字為7965人，較2016年上升2422人（43.7%）。在2016年，現屆議員張宇人獲2438票，以1791票之差擊敗對手伍永德（647票）。

考慮挑戰此界別的公民黨林瑞華估計，新增選民建制泛民各佔四成，另外兩成為中間票，料或有機會勝出，「未至於無得打，但很需要令中間游離移來（民主派）」。他稱義工共到訪逾3000間食肆協助登記選民，但未知有多少成功。張宇人稱，除了2016年多間食肆因未回覆查訊程序而遭取消選民資格外，飲食界多屆選舉均有7000至8000選民；他稱近月「邊得閒做選民登記」。至於選情，他反問「（我）𠵱家有話去選嗎？」

擬選建測 關兆倫：取態難料

謝偉銓：推動登記見成效

建築、測量、都市規劃及園境界2016年在建制派相爭下，由民主派姚松炎勝出，當時兩名建制派謝偉銓和林雲峯共有3244票，與姚松炎所獲的2491票，相差753票。今年此界別共有9085名選民，較2016年大增1714人（23.3%）。考慮挑戰的建築師關兆倫表示，新增選民數字較想像中多，對此感驚訝，他稱不少選民由「超級區議會」轉回此界別，但現未知年齡分佈，取態難料，故難評估勝算。謝偉銓自言有推動選民登記，認為數字反映了效果。對於選民較2016年大增，他稱經過了4年，「每年畢業的測量師都500人」，增長不算太高。他稱不擔心選情，不會標籤年輕、資深的想法。

體育、演藝、文化及出版界於2016年由馬逢國獲1389票，以580票之差擊敗民主派周博賢（809票）。今年登記數字有4163人，較2016年大增1243人（42.6%）。目前民主派挑戰人選未明，馬逢國稱，多人登記意味更多人可參與選舉，定是好事，他相信增長最多是文化界。至於泛民「搶灘」，他稱並非最關注的事，選民增長意味候選人要更努力爭取支持。

區諾軒稱不會對功能組別選情十分樂觀，建制派亦有動員選民登記，「對面不是省油的燈」，民主派冀在各界別派出最適合人選，無負選民期望。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，民主派銳意「翻盤」的橋頭堡，包括工程界、建測規園界、飲食界及體演文出界，都有相當選民增加，部分多於建制上屆立會勝出的得票差距。他稱可留意進出口界，因建制派多次自動當選，今次較2016年增加近200票，會對建制派造成暗湧。

工程界選民增加1233人，而當年現屆議員盧偉國與非建制代表程明達得票相差達1809票。蔡子強表示要參考2016年的選委會選舉，當時建制泛民所奪選委席數各半。

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