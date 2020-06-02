倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開

李卓人：譚惠珠想香港變空殼

支聯會主席李卓人昨日回應說，對譚惠珠的說法非常反感，感覺她想香港變成空殼，「譚惠珠行開啦」。他指出，香港已成為危牆，「是否要香港人也走，只剩下建制派只懂擦鞋的奴才？」他表示，香港真正的君子要繼續「企定定留低」，若建制派覺得香港危險，「就請他們返大陸」。

被問到在六四晚會呼叫「結束一黨專政」的口號會否違反港區國安法，基本法委員會副主任譚惠珠在港台節目《千禧年代》表示，今年六四晚會一定不用擔心，現時有限聚令限制聚集，但往後情况則視乎「港區國安法」的實際條文，暫時不評論。她指出，市民可出席合法遊行集會，但如有人改變活動性質，例如當活動出現暴力事件或有人呼叫「結束一黨專政」口號，「君子不立危牆之下」，參與者應考慮是否要離開，免惹官非。

譚惠珠又批評提出「結束一黨專政」屬荒謬，因為中國並非一黨專政，而是「一黨領導、多黨合作」，認為「結束一黨專政」是偽議題。

譚耀宗：市民最好避喊相關口號

被問到如何看待支聯會高呼「結束一黨專政」口號，全國人大常委譚耀宗在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時未公布港區國安法的詳細條文，不會評論某組織或某人叫口號會否牴觸法律，但認為市民最好避免喊相關口號。他又說，現時立法精神是希望可起到防範及制止作用，若有人繼續嚴重損害國家安全，可能就會懲治。